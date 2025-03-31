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鐘樓怪人來台巡演 台中場4月2日登場

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
經典法文音樂劇鐘樓怪人25周年世界台灣站巡迴即將進入尾聲。圖／聯合數位文創提供
經典法文音樂劇鐘樓怪人25周年世界台灣站巡迴即將進入尾聲。圖／聯合數位文創提供

經典法文音樂劇「鐘樓怪人」來台巡演，最終站4月2日在台中國家歌劇院登場。鐘樓怪人音樂劇改編自法國大文豪雨果經典鉅作，以15世紀末的巴黎聖母院為背景，細膩刻畫角色間錯綜複雜的愛恨情仇。

鐘樓怪人運用法文音樂劇獨樹一格的「以歌帶戲」形式，藉由歌曲詠唱以及雋永詞彙，搭配多變而豐富的背景音樂襯托，呈現出音樂氛圍的層次感，讓觀眾在演員的魅力、音樂的渲染下，感受強烈的戲劇張力。

鐘樓怪人一劇曲目扣人心弦，屢次來台不斷刷新票房紀錄，此次25周年世界紀念巡迴來台演出，陸續在各地創下近完售成績，博得眾多粉絲、名人盛讚，並表示「重回初見巴黎聖母院的感動」「現場看到哭了」「必看經典作品」劇中遊唱詩人以高亢的聲線揭開故事序幕曲「大教堂時代」同為音樂劇的安可曲，每場皆深深擄獲觀眾的心，大讚「一聽就愛上！」

鐘樓怪人25周年世界巡迴台灣站，最終場前進台中站，諸多觀眾期待，台中場先前票券售磬，接連加開三場演出，並開放視線遮蔽區外，回饋台中粉絲「看一場不夠」的呼喚。

主辦單位聯合數位文創盼能與台灣觀眾共享這部經典鉅作，鐘樓怪人將在4月2日至6日在台中歌劇院演出，多數場次僅剩零星座位，提醒劇迷務必把握熱賣倒數機會，購票請上udn售票網。

巴黎聖母院 觀眾 音樂劇

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