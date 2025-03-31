中市 明起騎YouBike電輔車要投保

台中市去年YouBike使用人次逾1億570萬，市府交通局指出，4月1日起YouBike租借新制上路，民眾須投保免費公共自行車傷害險，才能借騎YouBike 2.0E電輔車。因電輔車速度快，還有兩成會員沒投保不能借，民眾租車須確認。

台中推動YouBike公共自行車服務，YouBike2.0共1萬2426輛、YouBike 2.0E電輔車共450輛，共1萬2876輛；截至今年3月底已建置1556站租賃站，累積總騎乘人次超過1億570萬，不少民眾騎乘YouBike通勤或短程接駁。

市府交通局長葉昭甫表示，台中市自2019年7月開始推行免費公共自行車傷害險，目前有8成會員已投保公共自行車傷害險，但仍有2成舊會員未投保，因YouBike 2.0E電輔車速度快，為保障騎乘，4月1日起實施投保新制，民眾未投保公共自行車傷害險，就無法租借YouBike 2.0E電輔車，只能租借YouBike2.0。雙北市也強制納保。

葉昭甫說，4月1日新制上路，微笑單車已陸續發送簡訊給會員，提醒尚未投保的民眾，4月1日前可在微笑單車官方網站或APP登入會員，即可免費加保，已投保的民眾則不須重覆。

葉昭甫提醒，YouBike實際使用者需與被保險人同一人，才符合理賠資格，建議民眾檢查登記的每張卡是否均為使用者，維護自身權益。民眾租借YouBike後，騎乘公共自行若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠；因受傷住院者，每日最高可獲住院醫療保險1000元理賠。