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星期評論／公私協力 對抗國旅住房率衰退

聯合報／ 本報記者江良誠
南投清明連假住房率大衰退，尤其假期後兩天只剩3成，觀光業唉聲嘆氣，縣議會要求縣府協調旅宿降價。圖為日月潭。圖／聯合報系資料照片
南投清明連假住房率大衰退，尤其假期後兩天只剩3成，觀光業唉聲嘆氣，縣議會要求縣府協調旅宿降價。圖為日月潭。圖／聯合報系資料照片

南投是觀光大縣，但清明連假住房率大衰退，尤其假期後兩天只剩3成，觀光業唉聲嘆氣，縣議會要求縣府協調旅宿降價。國旅消退最大的因素在費用和品質，政策性加強民眾非假日出遊、貼近遊客需求優化國旅環境，公私協力，恢復對國旅信心。

國內旅遊這兩年明顯降溫，去年403地震，導致花蓮、台東旅遊急凍，連南投、屏東等縣市也遭波及，至今元氣尚未恢復。觀光業者寄望兩岸恢復觀光交流，未料，台海情勢越發緊張，業者沒等到觀光鬆綁，政府進一步推出「賴17條」限縮交流，陸客來台遙遙無期，又找不到替代的國外客源，觀光業內外交迫。

去年日月潭高級度假飯店開幕，房價一晚3萬2，房價天花板又抬升一大層，雖有金字塔消費埋單，但多數民眾仍企盼高CP值的國旅，現行風景區物價偏貴，假日塞車等問題，都讓大家感覺國旅又貴又難玩「沒錢的只好出國」

日月潭高級度假飯店高房價，主攻頂尖客層和國外旅客，但難免加深國人印象，對國旅敬而遠之。南投縣議會開議，議長何勝豐也認為住宿房價「太貴了」，還不如去香港、泰國旅遊，只要2萬元就可玩4、5天，縣府應和觀光業研究調整房價，吸引最大宗的國旅到南投。

熱門風景區高級飯店房價具指標效應，但同一風景區房價還是高低不等，高級飯店就算打折降價，一般遊客還是高攀不起，且只靠降房價效果不大。政府須因應旅客需求，找出平價質高的旅館、民宿加強推廣，讓旅客有更多元選擇。

國內旅遊過度集中在假日，導致假日房價偏高，許多風景區餐飲旅宿只在假日營業、周間休假。政府可考慮提出優惠措施，鼓勵企業、機關員工平日旅遊，風景區不用人擠人、不塞車，觀光業也能增加收入，攤平營運成本，用實惠優質的旅遊品質，重振大家對國旅的信心。

南投縣 國旅 飯店

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