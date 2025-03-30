彰化快樂天堂基金會尼泊爾義診被感動 今年起兩次國際關懷

彰化縣快樂天堂基金會配合北美洲台灣人醫師協會，本（3）月下旬到尼泊爾義診，很多光腳或穿破舊拖鞋的民眾步行近6小時山路到達義診現場，23名醫師7天為2500人看診；帶隊前往的彰化縣議員張雪如說，4月會到巴沙義診，發揚台灣人的愛。

民眾黨縣議員張雪如長期投身公益，連續11年募款舉辦弱勢民眾圍爐，2021年推動成立快樂天堂基金會並擔任董事長，一連4年到巴沙無國籍難民營義診，今年首度到兩個國家，3月17日至25日先到尼泊爾，預計4月到巴沙。張雪如表示，義診是努力傳播愛，就像民眾黨前主席柯文哲當急診醫師多年，努力關心病患，快樂天堂基金會成立時他來過，認同愛與關懷弱勢，基金會將持續愛的行動。

張雪如今表示，北美洲台灣人醫師協會到貧窮地區義診多年，這次尼泊爾義診有科、針灸、內科、眼科，由醫師沈裕明、怡安生醫洪永吉帶領23名台灣醫生前往，他們從北美各地搭乘飛機、轉機逾30多小時，快樂天堂基金會3名志工和兩名台灣醫師搭乘逾16小時飛機到達，當醫師與志工看到尼泊爾民眾至少走兩座山來到義診現場誠心求醫，辛苦頓時煙消雲散。

張雪如說，在地的南無菩提廟宇仁波切帶著數百位大小喇嘛協助義診，看診民眾安靜整齊排隊等待，快樂天堂基金會從台灣帶米、油、鹽、餅乾等民生物資，還有女性內衣褲、兒童的衣物及襪子、藥布、鞋子，當地民眾經濟拮据，收到鞋子和糖果餅乾時都露出滿足笑容；義診結束全體人員準備離開，居民有的給義診人員大大擁抱，有的雙手合什鞠躬，義診團員收到他們的滿滿感謝都相當感動。