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老舊建物要防震 公寓大廈管理專家：無管委會難推動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市有半數公寓大樓未成立管委會。聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影
台中市有半數公寓大樓未成立管委會。聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影

緬甸發生強震，造成泰緬遭受嚴重震災。有學者提醒，台灣老舊大樓應該注意改善耐震力，尤其管委會應提醒住戶注意。但台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會副理事長江昆洲說，公寓大廈管理條例1995年立法以前的大樓若是未成立管理組織並不處罰，若是沒有管委會，就沒有管理費，也無從針對防震檢測，甚至改善，政府也無從介入。

他說，公寓大廈管理條例1995年立法以後，「依公寓大廈管理報備事項處理原則，3戶以上（含3戶）即應成立管理組織」有了管理組織，對修繕補強才能集合大家的共識以及資源來處理。

江昆洲說，對於沒有管理委員會的老舊建物，因為無組織，修繕時有住戶不出錢都還得跑法院走訴訟程序，管理起來就難，也容易形成防震中的漏洞。

台中市有半數公寓大樓未成立管委會，住宅發展工程處為鼓勵既有老公寓大廈成立管理委員會，自主維護居住品質及提升公共安全，自3月24日起至10月31日止受理114年度「台中市公寓大廈成立管理委員會補助」，將依戶數規模補助社區1萬元至6萬元不等之獎勵金，符合「台中市公寓大廈成立管理委員會補助辦法」，且未請領過該項補助的公寓大廈。歡迎社區線上提出申請。

公寓 台中市 管委會

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