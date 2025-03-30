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中市YouBike租借新制4月1日上路 沒投保無法借電輔車

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市交通局4月1日起推出YouBike租借新制，民眾未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電輔車。記者陳秋雲／攝影
台中市交通局4月1日起推出YouBike租借新制，民眾未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電輔車。記者陳秋雲／攝影

台中市人口高達286萬人，很多民眾習慣租借YouBike代步，全市累積超過1億570萬人次騎乘。交通局指出，4月1日起YouBike租借新制上路，民眾未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電輔車，提醒民眾租車前做好確認。

民眾騎乘YouBike作為通勤或短程接駁的交通工具，台中市推動YouBike公共自行車服務，YouBike2.0共1萬2426輛、YouBike 2.0E電輔車共450輛，共1萬2876輛；截至今年3月底已建置1556站租賃站，累積總騎乘人次超過1億570萬。

交通局長葉昭甫表示，台中市自2019年7月已開始推行免費公共自行車傷害險，目前有8成會員已投保公共自行車傷害險，但仍有2成舊會員未投保，因YouBike 2.0E電輔車速度快，為保障民眾騎乘安全，並參考雙北強制納保成果，4月1日起實施投保新制，民眾未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電輔車，只能租借YouBike2.0。

葉昭甫說，4月1日新制上路，微笑單車已陸續發送簡訊，提醒尚未投保的民眾，民眾4月1日前可於微笑單車官方網站或APP登入會員，即可免費加保，已投保的民眾則不須重新投保。

葉昭甫提醒，YouBike實際使用者需與被保險人同一人，才符合理賠資格，請民眾檢查登記的每張卡是否均為使用者，以維自身權益。民眾租借YouBike後，車輛騎乘間若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠保障；因受傷住院者，每日最高可獲住院醫療保險1000元理賠保障。

台中市交通局4月1日起推出YouBike租借新制，民眾未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電輔車。記者陳秋雲／攝影
台中市交通局4月1日起推出YouBike租借新制，民眾未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電輔車。記者陳秋雲／攝影

YouBike YouBike 2.0 台中市 自行車

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