矽品助學家扶獎助學金 120名經濟困難學生受幫助

北台中家扶中心今天在豐原區圳寮里活動中心辦理「矽品助學-獎助學金頒獎典禮」，讓經濟困難的120名學生能在學習的道路上無後顧之憂，專注於實現夢想。

今天活動先由自立青年阿恆的爵士鼓表演，因有家扶陪伴成長，讓他有機會追逐夢想，今天他滿懷感恩站上舞台，用音樂回饋溫暖的大家庭。

矽品家扶佰元俱樂部長期關注教育公益，希望透過實際行動，幫助經濟困難的學生減輕求學壓力，鼓勵他們勇敢追夢。此次獎助學金提供，讓120名學生能在學習的道路上無後顧之憂，專注於實現夢想。

矽品公司人力資源處經理魏健峰表示，教育是改變命運的關鍵，今天看到這些優秀的學生，更相信他們會在未來為社會帶來更多的貢獻。矽品家扶佰元俱樂部迄今，已邁入第24年，秉持回饋社會、參與公益精神，此次提供給120名國中小及高中職學生獎助學金，期盼這筆獎助學金能補足家扶學生就學資源的不足，添購參考書及學用品。

活動中安排家扶之友會志工及大專生帶領學生們在提燈上寫下期許與夢想，學生們期盼「成為警察」、「當美術老師」、「想當滑板教練」等。

今年獲獎學生中，多數家庭困難，也有照顧者罹患疾病，兒少看到照顧者的辛苦和勇敢面對生命的態度，本身自律，努力不懈。

小琴的父母養育多名子女，父母親忙於工作，難以全心看顧每一位子女，小琴身為家中的老大，自動自發完成作業，成績表現佳，在學校參加演講比賽，她接觸過繪畫，繪畫成為她的興趣，夢想是希望成為一位美術老師，希望自己的才能被看見，也能傳授繪畫的技巧給更多喜愛畫畫的孩子。