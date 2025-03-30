「彰化囝仔好幸福」3千人次親子參加 「寶寶爬行」大家笑哈哈

彰化地區今又冷又濕，縣立體育館內熱鬧滾滾，裝扮成外星人的表演、自組外星人頭罩的DIY和數十個遊戲攤販，讓親子提前歡度兒童節；趣味十足的還有寶寶爬行比賽，狀況百出，圍觀家長無不看得哈哈笑。

彰化縣政府慶祝114年兒童節，跨局處在縣立體育館合辦兒童節慶祝活動，重頭戲「彰化囡仔好幸福-2025星際派對」今登場，體育館籃球場和環館走道湧入3千多名親子，縣長王惠美主持開幕典禮，先祝福所有孩子「兒童節快樂」。

她表示，因今天主題是「兒童星際派對」，縣政府安排外星人、飛碟降落活動會場，也有外星人帶動跳唱、太空主題玩樂氣墊和親子手作小小太空人裝，帶著孩子穿梭銀河隧道進入時空之旅，縣政府在場內舉辦寶寶爬行、搬搬樂、滾滾球的超人寶寶運動會，環館走道的玩具市集、氣球魔術秀、闖關遊戲、摸彩抽大獎也很精彩。

寶寶爬行比賽趣味橫生，參賽家長分別在比賽場地兩端，終點端的家長拿玩具、零食誘導起點端的寶寶向前爬，裁判一聲「開始」，半數寶寶坐在原地不動環顧四周或看著終點端的爸爸及親友團熱烈加油、揮舞玩具或零食，有的爬到一半停止坐著看熱鬧，有的快到終點卻被旁邊對手吸引，結果被超越。圍觀家長都看得很開心，個個笑哈哈。