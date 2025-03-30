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春天來了！玉山塔塔加杜鵑綻放 遊賞熱點曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山國家公園塔塔加園區進入杜鵑花期，循台18線阿里山公路，自石山界碑到108公里處路旁、山坡步道及森林底層等均能看見。圖／玉管處提供
玉山國家公園塔塔加園區進入杜鵑花期，循台18線阿里山公路，自石山界碑到108公里處路旁、山坡步道及森林底層等均能看見。圖／玉管處提供

時序入春迎來杜鵑花季，玉山國家公園塔塔加園區近期已可見玉山杜鵑開花，粉紅、粉白花朵點綴山林；合歡山杜鵑花疑受3月降雪影響，僅見零星花苞，為避免花季車流壅塞，公路局擬於4月12日至6月15日實施假日高乘載管制措施。

玉山塔塔加園區近期已進入玉山杜鵑花期，行駛該園區聯外道路台18線阿里山公路，自石山界碑到108公里處路旁、山坡步道及森林底層，稍微抬頭或往山坡下探尋就能看到叢叢杜鵑，綻放出粉紅、粉白花朵點綴蓊鬱山林，相當醒目。

玉山國家公園管理處表示，玉山杜鵑剛綻放時呈現粉紅色，隨著花朵盛綻會逐漸轉為粉白色，花開、花謝大約10天，預計今年塔塔加杜鵑花期能持續到4月上旬，民眾可把握時間到塔塔加健行賞花，感受春天氣息及蓬勃生機。

而每年4月至6月進入合歡山杜鵑花季，但太魯閣國家公園管理處表示，去年合歡山杜鵑花開得不錯，但去年颱風頻仍，今年直至3月仍有寒流且降雪，花苞遭低溫凍傷，目前只見零星花苞，花況恐不如以往，實際花況仍待後續觀察評估。

但因合歡山杜鵑花季每年都吸引大批民眾上山遊賞，台14甲線合歡山公路車流壅塞，違規停車、塞車等交通狀況多，假日尤為嚴重，公路局前年祭出假日高乘載及流量管制措施，加上警方加強取締違停，成功改善交通亂象，今年也將續辦。

而今年的合歡山杜鵑花季，公路局預計於4月12日至6月15日周末連假上午6時至11時，實施假日高乘載及流量管制措施，屆時台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺將設管制站，車上未滿3人不得上山，機車、客運及乙類大客車則不受管制。

玉山國家公園塔塔加園區進入杜鵑花期，循台18線阿里山公路，自石山界碑到108公里處路旁、山坡步道及森林底層等均能看見。圖／玉管處提供
玉山國家公園塔塔加園區進入杜鵑花期，循台18線阿里山公路，自石山界碑到108公里處路旁、山坡步道及森林底層等均能看見。圖／玉管處提供

合歡山 杜鵑花 玉山國家公園

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