大甲媽Bobi Run遶境前祈福開跑 2200人風雨無阻參加

大甲媽祖4月4日將起駕遶境，「2025大甲媽Bobi Run」今天在台中大甲鎮瀾宮起跑，天氣陰雨，2200人仍冒雨參加，還有民眾推著嬰兒車一起祈福、挑戰。

台中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕到場為跑者打氣，他感謝大甲鎮瀾宮長年辦理結合宗教文化與在地觀光的運動饗宴，Bobi Run推廣在地文化，也吸引不少民眾從此投入路跑運動，成為台中酷城市酷運動的特色運動文化之一。

游志祥表示，大甲媽Bobi Run邁入第14年，已是每年媽祖出巡前的開路祈福活動，路線10公里雖然不長，卻富含文化底蘊，跑者在登上鐵砧山好漢坡，從山上飽覽大甲美麗的田園景緻。