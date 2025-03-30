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大甲媽Bobi Run遶境前祈福開跑 2200人風雨無阻參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽祖4月4日將起駕遶境，「2025大甲媽Bobi Run」今天早上率先起跑。圖／台中市運動局提供
大甲媽祖4月4日將起駕遶境，「2025大甲媽Bobi Run」今天早上率先起跑。圖／台中市運動局提供

大甲媽祖4月4日將起駕遶境，「2025大甲媽Bobi Run」今天在台中大甲鎮瀾宮起跑，天氣陰雨，2200人仍冒雨參加，還有民眾推著嬰兒車一起祈福、挑戰。

台中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕到場為跑者打氣，他感謝大甲鎮瀾宮長年辦理結合宗教文化與在地觀光的運動饗宴，Bobi Run推廣在地文化，也吸引不少民眾從此投入路跑運動，成為台中酷城市酷運動的特色運動文化之一。

游志祥表示，大甲媽Bobi Run邁入第14年，已是每年媽祖出巡前的開路祈福活動，路線10公里雖然不長，卻富含文化底蘊，跑者在登上鐵砧山好漢坡，從山上飽覽大甲美麗的田園景緻。

主辦單位說明，此次活動從大甲鎮瀾宮出發，到鐵砧山登頂後再折返下山，考量許多親子、家庭一起報名參加，沿線設置接駁車，民眾可考量自身狀況選擇搭乘，也可在鐵砧山上進行闖關遊戲，享受邊跑邊玩的樂趣；沿途補給站提供在地糕餅美食給跑友們補充能量，會場也有媽祖Q版立牌供大家打卡留念。

大甲媽祖4月4日將起駕遶境，「2025大甲媽Bobi Run」今天早上率先起跑。圖／台中市運動局提供
大甲媽祖4月4日將起駕遶境，「2025大甲媽Bobi Run」今天早上率先起跑。圖／台中市運動局提供
大甲媽祖4月4日將起駕遶境，「2025大甲媽Bobi Run」今天早上率先起跑。圖／台中市運動局提供
大甲媽祖4月4日將起駕遶境，「2025大甲媽Bobi Run」今天早上率先起跑。圖／台中市運動局提供

大甲媽祖 運動 鐵砧山

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