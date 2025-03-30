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影／很猛的禮物 宣傳車在台中東勢沿街慶祝好友生日快樂

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市東勢區一家早餐店老闆邱宥瑋昨天生日，朋友群開宣傳車沿街宣傳，請大家祝他生日快樂。圖／民眾提供
台中市東勢區一家早餐店老闆邱宥瑋昨天生日，朋友群開宣傳車沿街宣傳，請大家祝他生日快樂。圖／民眾提供

很猛的生日禮物，台中市東勢區一家早餐店老闆邱宥瑋昨天生日，朋友半夜先到他早餐店前掛紅布條，白天再開宣傳車在東勢沿街廣播，請大家經過早餐店幫忙喊一聲，祝他生日快樂，正在忙做早餐給客人的邱宥瑋夫妻看到宣傳車開到早餐店對面，愣了一下後，驚喜揮手和眾人打招呼。

這群朋友慶祝生日的方式很另類，照片和影片PO在東勢臉書社團後引起廣大迴響，許多早餐店客人看到後恍然大悟說，原來是慶生，有人說在街頭看到宣傳車，以為又要選舉，很像選舉廣告車，車身貼滿候選人姓名和照片。

邱宥瑋與妻在東勢區經營早餐店，人緣好，他在東勢區有一群好朋友，彼此慶生方式是製作紅布條，前晚他生日前一天，朋友群在早餐店門口掛上紅布條，凌晨12點，眾人站在早餐店樓下向壽星說 「生日快樂」。

昨天早上，紅布條也掛在貨車二旁，像選舉或商業廣告車，駕駛打開預錄好的生日祝賀語，沿路宣傳廣播，請大家看到壽星時說聲生日快樂，宣傳車最後開到早餐店對面路旁，廣播後果然吸睛，許多客人往對街看，壽星和妻子愣了一下，回神後向對街揮手喊謝謝，有客人發現後，也當場對老闆說生日快樂。

這群「好朋友」說，每次都用不同方式來慶祝好朋友彼此的生日，都會有誇大的紅布條，今年已是第4趴，他們開玩笑說，可以開一間惡搞生日公關公司；據了解，壽星說他不知朋友們會如何設計，原本嚇得要死，先看到店有被微改造很開心，本以為就這樣，沒想到、昨天看到宣傳車，當時尷尬到不知道躲哪。

台中市東勢區一家早餐店老闆邱宥瑋昨天生日，朋友群開宣傳車沿街宣傳，請大家祝他生日快樂。圖／民眾提供
台中市東勢區一家早餐店老闆邱宥瑋昨天生日，朋友群開宣傳車沿街宣傳，請大家祝他生日快樂。圖／民眾提供
台中市東勢區一家早餐店老闆邱宥瑋昨天生日，朋友群開宣傳車沿街宣傳，請大家祝他生日快樂。圖／民眾提供
台中市東勢區一家早餐店老闆邱宥瑋昨天生日，朋友群開宣傳車沿街宣傳，請大家祝他生日快樂。圖／民眾提供

早餐店 朋友 生日

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