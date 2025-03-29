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揭秘藤編「手路」 台中纖博館藤工藝展今登場
台中市纖維工藝博物館「手路~島編生活藤工藝展」今登場，透過6大展區、近40組件珍貴館藏、6位職人、10個街區故事和3大品牌家具，總計近80件展品，呈現台灣藤工藝的技藝和時代軌跡，展期至6月29日。
文化局長陳佳君說，許多人家裡都有一張老藤椅，伴隨每個人的成長時光或家庭記憶；纖博館是台灣唯一以「纖維」為主題的博物館，這次展覽聚焦在「藤」的生活工藝，邀請知名策展人許哲瑜企劃，透過纖博館典藏的「壓箱寶」，以及不同世代的工藝職人和創新品牌經驗累積的「手路」，喚起對「藤」的生活記憶和情感溫度。
許哲瑜說，過去台灣的藤工藝，是靠著一雙又一雙的手，編織出一條生活的道路和時代的印記；這次展覽以「手路」為主題，探討不同世代職人特殊的技藝、手法，讓觀眾看見藤從「材料」到「作品」、從「實用」到「美學」的轉化，重新認識藤的多元面貌。
纖博館說明，此次展覽規畫手中之材、手路時光、傳承之手、路之起點、未來之路，和路上的藤等6大展區。其中傳承之手展區，呈現人間國寶暨國家工藝成就獎得主張憲平、台南關廟僅存手工藤編藝師沈茂來和郭淑惠夫妻檔、當代藤竹家具設計師陳志剛、屏東潮州永昌籐具店創辦人賴騰芳及台北林豐益商行林頂元等藤工藝職人的故事。
纖博館也和台中文史復興組合合作，從博物館所在的大里區出發走訪田野，探訪大台中地區和藤有關的店家、社區和文化地景，書寫在地故事，並在最新一期的「台中通信」專刊介紹。展期間也將舉辦「尋找藤的台中旅行」、「藤的記憶徵文」和藤編手作體驗等系列活動，活動資訊及報名方式可至纖博館官網或臉書粉絲專頁查詢。
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