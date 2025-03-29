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台中器捐追思音樂會 18歲男受捐者獻唱追夢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中中國醫藥大學附設醫院今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會。記者趙容萱／攝影
台中中國醫藥大學附設醫院今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會。記者趙容萱／攝影

台中中國醫藥大學附設醫院今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，邀捐贈者家屬、受贈者與家屬共同追思。18歲男腎臟移植受贈者Teddy在舞台上彈吉他獻唱「看見世界」，他感謝器捐者及家屬，讓他得以追尋當歌手夢想。

與會的台中市衛生局長曾梓展說，依據衛福部預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資料系統數據顯示，去年台中市器官捐贈簽署推廣簽署達5072人，其中中國附醫推廣1421人，占28%，是台中最大的推手，他肯定中醫大附醫的努力，讓有限的生命發揮無限的價值。

這場追思音樂會今天上午登場，中醫大附醫社工室播放影片「乘著海風思念」，講述捐贈者和受贈者間溫馨感人的故事。器官移植中心榮譽院長鄭隆賓帶領與會者演唱「感恩的心」及「感謝你的愛」，會後在器官捐贈紀念牌前，默禱並獻花以追悼器捐者，場面溫馨感人。

徐男曾在工地工作，後因中風無法工作，某天在家中突然失去意識，送醫後診斷病情不佳，經討論後家人決定簽署放棄急救同意書（DNR），並讓徐男眼角膜能夠遺愛人間。

田女為B肝帶原者，雖保持良好的生活習慣並定期檢查，但後在健檢中發現罹肝癌，病情急速惡化。等待換肝過程發生多次肝性腦病變，所幸接受鄭隆賓團隊行肝臟移植手術，恢復健康。

Teddy因罕病導致腎臟衰竭，疾病的打擊從未影響他成為歌手的夢想，換腎後迎來生命曙光。Teddy說，他向器捐者及家屬道謝，其無私與大愛改變他生命、更珍惜每一天，他會帶著這分愛與感激，活出更有意義的人生，也盼將愛傳遞下去。

鄭隆賓說，目前台灣有1萬1436名病人等待器官捐贈，其中肝臟移植等待929人，腎臟移植等待達8719人，許多器官衰竭的病人無法等到捐贈。呼籲民眾踴躍響應器官捐贈，讓愛在人間永不熄滅。

中國醫藥大學附設醫院器捐感恩追思音樂會今登場，與會者在器捐紀念牌前，默禱並獻花。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院器捐感恩追思音樂會今登場，與會者在器捐紀念牌前，默禱並獻花。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院器官移植中心榮譽院長鄭隆賓（左），與腎臟移植受贈者Teddy（右）合影。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院器官移植中心榮譽院長鄭隆賓（左），與腎臟移植受贈者Teddy（右）合影。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院器捐感恩追思音樂會今登場，與會者在器捐紀念牌前，默禱並獻花。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院器捐感恩追思音樂會今登場，與會者在器捐紀念牌前，默禱並獻花。記者趙容萱／攝影

器官捐贈 腎臟 音樂會

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