快訊

緬甸強震 觸發台灣2周內恐有規模6以上地震？氣象署回應

校友公開信點名回應區桂芝發言 北一女校長今首發聲

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

台中旱溪媽祖遶境起駕行經11區 預計4/19回鑾

中央社／ 台中29日電

台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」今天舉行起駕儀式，展開為期22天的遶境之旅，沿途將行經11區、116里為地方祈福，預計4月19日晚間回鑾。

遶境活動今天由樂成宮董事長何敏誠，與台中市長盧秀燕、內政部政務次長董建宏、立法院副院長江啟臣、民進黨籍立委何欣純、國民黨籍立委楊瓊瓔與羅廷瑋等人行禮祝禱，接著在哨角聲中進行上轎儀式，並點響起馬炮後，媽祖鑾轎起駕出巡。

盧秀燕會中表示，她向媽祖祈求台中市及台灣四時無災，市民能夠心想事成、闔家平安。因緬甸、泰國大地震，她也祈求媽祖賜福世界平安。另外，此次遶境範圍大，她也呼籲信眾遵守交通秩序、注意安全，讓遶境順利。

何欣純接受媒體訪問時表示，她祈求媽祖賜福台中，成一個令人安心的城市；江啟臣也說，向媽祖祈願庇佑台中市、遶境平安順利圓滿。

台中市民政局長吳世瑋說明，樂成宮創建於1753年，至今已有272年歷史，每年農曆3月初一登場的遶境十八庄是地方年度宗教盛事，天數長達22天，將行經11個行政區、116里，預計4月19日晚間回鑾。

旱溪媽祖 遶境

延伸閱讀

全台最久遶境台中樂成宮起駕 盧秀燕為緬泰震災求媽祖賜福世界平安

全台罷免潮！台中2綠委罷免案今進二階 8立委全罷

拜會民進黨台中市黨部 何欣純：台中要向前走

賴清德、盧秀燕難得同台 賴曝光兩人電梯談話

相關新聞

影／哇！彰化八卦山滿天鷹群 想看南路鷹鷹姿要把握機會

今天清晨，很多在彰化縣立體育場周邊運動的民眾，仰天觀看，都可見到一波波的南路鷹（灰面鵟鷹）掠過或者盤旋的景觀，估計有成千...

台中器捐追思音樂會 18歲男受捐者獻唱追夢

台中中國醫藥大學附設醫院今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，邀捐贈者家屬、受贈者與家屬共同追思。18歲男腎臟移植受贈者Tedd...

清明連假出遊熱點 彰化二水鐵道櫻花季登場

彰化縣二水鄉鐵道櫻花音樂季今天登場，二水花旗木目前開花約三、四成，二水鄉長蘇界欽表示，花旗木花期預計到4月中旬，歡迎大家...

迎大甲媽祖搭公車！鎮瀾宮起駕回鑾日可免費接駁乘坐

大甲媽祖遶境進香今年將在4月4日起駕出發，為方便信徒參與媽祖遶境，台中市交通局特別安排於4月4日（起駕日）及4月13日（...

彰化縣第1處標線型圓環路口遭質疑 縣府已完成修改

彰化縣政府為改善大村鄉中正西路、過溝三巷與鎮安一巷路口的交通亂象，在今年2月改造成為全縣第一處標線型圓環路口，卻遭地方人...

南投縣政府、青商會合作 擴大青年參與改善社區環境

南投縣政府及國際青商會中華民國總會今天舉辦「2025玩美角落4.0響應計畫」記者會，縣長許淑華表示，青商會積極參與公共事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。