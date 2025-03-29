台中旱溪媽祖遶境起駕行經11區 預計4/19回鑾

台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」今天舉行起駕儀式，展開為期22天的遶境之旅，沿途將行經11區、116里為地方祈福，預計4月19日晚間回鑾。

遶境活動今天由樂成宮董事長何敏誠，與台中市長盧秀燕、內政部政務次長董建宏、立法院副院長江啟臣、民進黨籍立委何欣純、國民黨籍立委楊瓊瓔與羅廷瑋等人行禮祝禱，接著在哨角聲中進行上轎儀式，並點響起馬炮後，媽祖鑾轎起駕出巡。

盧秀燕會中表示，她向媽祖祈求台中市及台灣四時無災，市民能夠心想事成、闔家平安。因緬甸、泰國大地震，她也祈求媽祖賜福世界平安。另外，此次遶境範圍大，她也呼籲信眾遵守交通秩序、注意安全，讓遶境順利。

何欣純接受媒體訪問時表示，她祈求媽祖賜福台中，成一個令人安心的城市；江啟臣也說，向媽祖祈願庇佑台中市、遶境平安順利圓滿。

台中市民政局長吳世瑋說明，樂成宮創建於1753年，至今已有272年歷史，每年農曆3月初一登場的遶境十八庄是地方年度宗教盛事，天數長達22天，將行經11個行政區、116里，預計4月19日晚間回鑾。