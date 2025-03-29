清明連假出遊熱點 彰化二水鐵道櫻花季登場

彰化縣二水鄉鐵道櫻花音樂季今天登場，二水花旗木目前開花約三、四成，二水鄉長蘇界欽表示，花旗木花期預計到4月中旬，歡迎大家清明連假到二水賞花拍美照，遊賞二水美麗田園風光。

蘇界欽表示，二水花旗木步道結合集集火車鐵道風光，已成為二水重要的觀光亮點，交通部觀光署參山國家風景區管理處也投入資源優化賞花步道，讓大家有更更舒適的賞花環境。

今天開幕活動除了有音樂表演，還有「兒童權利公約」宣導活動，藉由音樂與親子共遊方式，透過互動遊戲、闖關活動及親子工作坊，讓家庭共同學習兒童權利的重要性，前二百名打卡遊客還送環保袋以及祈福卡，並有「捐發票做公益．贈樹苗護地球」活動，4月13日前每周六、日及清明連假都有假日音樂活動。