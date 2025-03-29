迎大甲媽祖搭公車！鎮瀾宮起駕回鑾日可免費接駁乘坐

大甲媽祖遶境進香今年將在4月4日起駕出發，為方便信徒參與媽祖遶境，台中市交通局特別安排於4月4日（起駕日）及4月13日（回鑾日）兩天，規畫3條免費接駁專車，平日也有26條公車路線可到達大甲區，呼籲民眾參與遶境盛會請響應減碳，除搭乘台鐵列車外，避免自行駕車可乘坐班次便利的接駁公車來回，一起貼心迎媽祖。

大甲鎮瀾宮媽祖為期9天8夜徒步進香之旅，被譽為世界三大宗教盛事之一，因應遶境活動年年吸引上百萬人次朝聖，交通局長昭甫表示，配合媽祖起駕與回鑾時間，將在4月4日（起駕日）及4月13日（回鑾日）兩天提供免費接駁公車，讓來自各地的香客搭接駁車參加媽祖遶境，避免車潮湧入造成塞車困擾，選擇搭乘便捷的接駁車來台中體驗「三月迎媽祖」的文化魅力。

葉昭甫說，「搭接駁車也是為挺環保接福氣」，建議民眾若由台中市區出發要前往大甲鎮瀾宮，可搭乘朝富線，在「朝富停車場(老虎城)」搭車到大甲體育場，再轉乘大甲市區環線接駁車至大甲國小後，步行約10分鐘即可到大甲鎮瀾宮，自行開車前往大甲的民眾，建議將車輛停放於「美人山營區停車場」，再轉搭乘「美人山停車場-大甲高中」接駁車至大甲高中，步行約8分鐘即可抵達大甲鎮瀾宮。