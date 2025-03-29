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彰化縣第1處標線型圓環路口遭質疑 縣府已完成修改

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府回應地方人士的疑慮，最近已修改大村鄉中正西路、過溝三巷與鎮安一巷標線型圓環路口，以提高路口行車安全及順暢。圖／縣府工務處提供
彰化縣政府回應地方人士的疑慮，最近已修改大村鄉中正西路、過溝三巷與鎮安一巷標線型圓環路口，以提高路口行車安全及順暢。圖／縣府工務處提供

彰化縣政府為改善大村鄉中正西路、過溝三巷與鎮安一巷路口的交通亂象，在今年2月改造成為全縣第一處標線型圓環路口，卻遭地方人士質疑會造成大車通行困難、自行車爭道危險，縣府工務處接受建議，除加大圓環車道寬度，並增設人行、自行車共構道。

縣府工務處指出，考量此一路口支道匯入幹道困難，以及行人安全及鄰近大村車站等問題，參酌高雄市近年圓環設計經驗，並聽取專家意見後，將此一路口打造為全縣第一處標線型圓環路口，希望有效提升整體道路交通安全行駛環境。

工務處認為，以圓環設計可提供連續不斷的交通流動，避免不必要的延誤，而且車輛在圓環內循同一方向行駛，無對向車流的干擾，可消除正面衝突機會，車輛慢速行駛序進能提高交通安全性等，而路口是否設計圓環，仍須視當地交通狀況而定。

地方則正反意見都有，有人認為「沒有紅綠燈的等待感放大了，但正確的道路設計比無腦插紅綠燈更有效率！」「行車更順暢，台灣終於往正確方向進步！」但反對者卻質疑「這麼直的路，直行不好嗎？強迫繞圓環反而容易讓人困惑」、「這會不會變成新的塞車點，遇到火車時整個圓環都卡死？」並有民眾反映大車通行困難、自行車爭道危險等問題。

縣府工務處表示，已針對民眾的反映，最近已局部完成路口修改，將圓環車道寬度增至8公尺（車道6.5公尺及緩衝區1.5公尺)，並增設人行、自行車共構道，另再增設遵循方向指示牌面及平交道前黃網線，以提高路口行車安全及順暢，工務處後續會再觀察車流通行狀況，做滾動性檢討。

彰化 自行車 車道

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