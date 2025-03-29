南投縣政府、青商會合作 擴大青年參與改善社區環境

南投縣政府及國際青商會中華民國總會今天舉辦「2025玩美角落4.0響應計畫」記者會，縣長許淑華表示，青商會積極參與公共事務，投入社區改善，南投縣已有社區在青商會協助下，改善私有土地髒亂。縣府希望透過青商會，串連青年和地方資源，為南投永續發展盡分心力。

許淑華說，青商會2022年啟動「329玩美角落」計畫，成功改善地方環境，展現年輕世代行動力，在草屯、埔里，都有青年朋友協助社區成功案例，讓社區變更好。

國際青商會中華民國總會長蔡政諺說，青商會聚焦文化、永續、社區與自然四大核心，透過年輕人的力量，從發現社區問題，解決社區問題，並帶進環境永續觀念，社會很多角落，公部門等單位沒辦法注意到的，青商會願意投入改善，讓社區變得更好。

埔里鎮西門里長王美慧說，里內一塊私人土地，違章建築拆除後，後續環境整理公部門不便介入，經青商會朋友協助，才恢復社區整潔環境。草屯青商會長洪浩軒說，他和年輕伙伴通力合作，用彩虹造型，完成社區入口意象，美化環境。

南投市長張嘉哲、縣議員張婉慈、南投縣青年發展協會會長陳昭穎、遠雄集團公關經理夏至賢，還有各地青商會幹部也分享社區改善經驗。