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全台最久遶境台中樂成宮起駕 盧秀燕為緬泰震災求媽祖賜福世界平安

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中樂成宮媽祖遶境起駕，市長盧秀燕，藍綠立委江啟臣、楊瓊瓔、何欣純、羅廷瑋等人都到現場。圖／台中市政府提供
台中樂成宮媽祖遶境起駕，市長盧秀燕，藍綠立委江啟臣、楊瓊瓔、何欣純、羅廷瑋等人都到現場。圖／台中市政府提供

台中樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄今天上午起轎，將展開22天、11區、116里的行程，遶境天數是全台最長。市長盧秀燕今天上午恭請媽祖上轎，祈求台中與台灣平安，並為緬甸、泰國大地震祈福，同時呼籲信眾遶境時遵守交通秩序，注意安全。

樂成宮董事長何敏誠率領來賓、信眾祝禱，上午8時許起駕。除了盧秀燕親自到場，國民黨立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔、國民黨立委羅廷瑋、民進黨立委何欣純等人共襄盛舉，其中江、楊與何都被視為2026角逐台中的潛在人選，不過現場氣氛相當融洽。

盧秀燕說，樂成宮媽祖慈悲靈驗，今天代表市府恭送媽祖，特別要祈求3件事情：第一，祈求台中與台灣四時無災；第二，市民心想事成，闔家平安；第三，緬甸、泰國昨天發生大地震，祈求媽祖賜福世界平安。盧補充，遶境範圍大，呼籲信眾遵守秩序。

民政局長吳世瑋表示，樂成宮廟齡272年，是國家三級古蹟，「旱溪媽祖」香火鼎盛，是當地重要的信仰中心，每年農曆三月的遶境十八庄是地方宗教盛事，2002年成立女子神轎組更是開中部風氣之先，全由女性組成，創造旱溪媽祖遶境一大特色。

民政局補充，旱溪媽祖遶境經過東區、烏日、大里、太平、霧峰、南屯、南區、北屯、北區、西區與中區，共11行政區、116里，駐駕宮廟99座，耗時22天，從3月29日到4月19日，是全台最久的遶境。

台中樂成宮旱溪媽祖遶境長達22天，是全台耗時最長的遶境。圖／台中市政府提供
台中樂成宮旱溪媽祖遶境長達22天，是全台耗時最長的遶境。圖／台中市政府提供
盧秀燕恭請媽祖起轎，為緬甸泰國大地震祈福。圖／台中市政府提供
盧秀燕恭請媽祖起轎，為緬甸泰國大地震祈福。圖／台中市政府提供

旱溪媽祖 遶境

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