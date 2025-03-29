全台最久遶境台中樂成宮起駕 盧秀燕為緬泰震災求媽祖賜福世界平安

台中樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄今天上午起轎，將展開22天、11區、116里的行程，遶境天數是全台最長。市長盧秀燕今天上午恭請媽祖上轎，祈求台中與台灣平安，並為緬甸、泰國大地震祈福，同時呼籲信眾遶境時遵守交通秩序，注意安全。

樂成宮董事長何敏誠率領來賓、信眾祝禱，上午8時許起駕。除了盧秀燕親自到場，國民黨立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔、國民黨立委羅廷瑋、民進黨立委何欣純等人共襄盛舉，其中江、楊與何都被視為2026角逐台中的潛在人選，不過現場氣氛相當融洽。

盧秀燕說，樂成宮媽祖慈悲靈驗，今天代表市府恭送媽祖，特別要祈求3件事情：第一，祈求台中與台灣四時無災；第二，市民心想事成，闔家平安；第三，緬甸、泰國昨天發生大地震，祈求媽祖賜福世界平安。盧補充，遶境範圍大，呼籲信眾遵守秩序。

民政局長吳世瑋表示，樂成宮廟齡272年，是國家三級古蹟，「旱溪媽祖」香火鼎盛，是當地重要的信仰中心，每年農曆三月的遶境十八庄是地方宗教盛事，2002年成立女子神轎組更是開中部風氣之先，全由女性組成，創造旱溪媽祖遶境一大特色。