影／哇！彰化八卦山滿天鷹群 想看南路鷹鷹姿要把握機會

今天清晨，很多在彰化縣立體育場周邊運動的民眾，仰天觀看，都可見到一波波的南路鷹（灰面鵟鷹）掠過或者盤旋的景觀，估計有成千上萬隻，都為之驚嘆不已。彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，前幾天因天候因素，過境的灰面鵟鷹不多，今天天候適宜，才會爆出大量。

每年春分之交，都是南路鷹（灰面鵟鷹）過境彰化八卦山的時節，估計每年都約3萬隻，灰面鵟鷹也成為彰化「縣鳥」，縣府每年還舉辦「鷹揚八卦」賞鷹活動，至今已33年，民眾都很熟悉灰面鵟鷹，很多人每到這個時節，都不禁會仰望天空，尋找鷹跡。

今天清晨6時許，吹起陣陣北風，氣溫有點冷，天空霧濛濛，在彰化縣立體育場上空，陸陸續續有零星的灰面鵟鷹迎風由南往北飛，隨即一波又一波飛來，有的順著氣流在天空盤旋，估計有數千隻。在體育場運動的黃小姐開心地說，以前都會留意灰面鵟鷹過境，但從來沒有像這次看到這麼多，真的好壯觀。

依彰化縣野鳥學會的觀測，在3月27日以前，過境八卦山的灰面鵟鷹數量是8823隻，最多的是3月16日3168隻 ，其次是3月14日的2686，最近10多天卻都不到1千隻，甚至只有個位數。

李益鑫表示，這幾天灰面鵟鷹數量不多是因為天候因素 ，而今天數量變多，即是天氣適合灰面鵟鷹飛翔，才會集中而大量飛掠而過，而這景象也不只有體育場上空，在八卦山區都是灰面鵟鷹飛翔的路徑。

李益鑫說，到四月中都還可以看得到灰面鵟鷹，但這幾天數量會最多，只要視野良好都可看得到，但在八卦山賞鷹平台，因為有齊全的賞鷹設施，建議民眾不妨多加利用。