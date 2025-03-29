清水塌陷大樓都發局公告停用 限期1個月搬家…有住戶無助哭

清水區中興街50年的建築物，自上周5、6層樓塌陷，台中市都發局清理完畢後，邀集三大建築土木結構公會現勘評估後做成決議 ，認定87、89、91、93、95 號等建築物，目前因結構安全疑慮不宜再居住使用，建議後續應執行結構安全鑑定，確認安全無慮，或結構補強確保安全後，方可恢復原來使用，昨天正式公告停止使用，並開放住戶限期1個月內搬家，預計5月1日依規執行封閉。

都發局表示，清水區中興街塌陷建築物經建築師公會、土木技師公會、結構技師公會等三大公會現勘評估後，昨日赴現場張貼公函，通知建築物各使用人及所有權人立即停止使用，限4月30日前改善完成，若未依限改善，預計5月1日依規執行封閉；現場張貼公函周知後，並請公所協助轉知相關使用人配合，此段期間，倘有擅自居住使用者，將依規處使用人新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

都發局並表示，目前因頂層塌陷掉落物已經大致清除完成，已無立即危險，在開放改善期間，住戶得以入內搬離生活物品，但因此案非屬天然災害造成，為可歸責於使用人及所有權人未善盡維管責任，因不符緊急安置在社會住宅條件，已請社會局社工及區公所協助住戶盡早找到安置處所。

台中市社會局近期訪視受災戶10戶，目前所有權人1戶依親，承租戶9戶中，1戶回彰化老家、1戶已經找到新租屋處、1戶表示毋需協助，尚需要協助安置計6戶，其中有低收入1戶、身心障礙身分1人，符合相關租金補貼規定，可以提供相關救助。