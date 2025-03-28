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賞螢季來了！台中「環教山泉盟、茶酒論螢雄」今登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「環教山泉盟、茶酒論螢雄」活動今明在台中東勢林場登場。圖／水土保持署提供
「環教山泉盟、茶酒論螢雄」活動今明在台中東勢林場登場。圖／水土保持署提供

賞螢季節來臨，「環教山泉盟、茶酒論螢雄」活動今明兩天在台中東勢林場登場，現場透過植樹增匯、大擺「天茶地酒螢光晚宴」等，為今年的螢火蟲季揭開序幕，邀請全國遊客共賞流螢點火。

一年一度的螢火蟲季是東勢林場的重頭戲，4月假日訂房全滿，預計清明連假將吸引親子遊客賞螢，東勢林場以「黑翅螢」為主。東勢林場場長楊宏文提醒遊客，遵守賞螢4「不」原則，不侵入、不打燈、不捕抓、不喧嘩。

農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊說，分署今年接任環境教育場所聯盟盟主，為推動環境教育、促進農村產業發展，並響應2050淨零排放政策，舉辦「環教山泉盟、茶酒論螢雄」活動，匯聚中區環境教育場所聯盟23個單位成員，並邀請政府單位、企業及學術機構共襄盛舉。

陳榮俊說明，適逢東勢林場螢火蟲季，活動中特別安排「天茶地酒螢光晚宴」，邀請了米其林所推薦的綠色餐廳主廚團隊，結合在地農村特色，讓參加者在滿天飛舞的螢光點綴下，品味東方美人茶、貓裏紅茶及在地精釀酒品，體驗農村特色風味，打造一場美食與生態的饗宴。此外，透過專業導覽，帶領民眾探索螢火蟲生態棲地。

此外，明天壓軸登場的定向越野PK賽，結合了環境教育與戶外探索，透過森林尋寶活動，邀請選手挑戰東勢林場六條步道，並舉辦「農村水保市集」，體驗農村特色產業與環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「環教山泉盟、茶酒論螢雄」活動今明在台中東勢林場登場，與會者響應植樹增匯。圖／水土保持署提供
「環教山泉盟、茶酒論螢雄」活動今明在台中東勢林場登場，與會者響應植樹增匯。圖／水土保持署提供
「環教山泉盟、茶酒論螢雄」活動在台中東勢林場登場，與會者響應植樹增匯。圖／水土保持署提供
「環教山泉盟、茶酒論螢雄」活動在台中東勢林場登場，與會者響應植樹增匯。圖／水土保持署提供

東勢林場 螢火蟲 賞螢

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