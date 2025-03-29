地方采風／愛唱歌手合唱團 用歌聲回饋社會

台中「愛唱歌手合唱團」成立11年，以歌聲傳遞愛的力量，唱歌也做公益回饋社會，每年將音樂會結餘捐贈給公益團體，今年愛唱歌手將愛傳遞給伊甸基金會的慢飛天使，助發展遲緩兒童獲得更好的支持與照顧。

2013年9月，愛唱歌手合唱團在台中成立，由熱愛合唱的各界人士與資深表演者組成，指揮為聲樂家林慧芬。合唱團秉持「因愛聚合，以唱為樂」的精神，透過音樂傳遞愛與美善，積極參與公益活動。

自2015年起，合唱團每年舉辦專場音樂會，演出地點遍及台北國家音樂廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心等國內重要音樂場館。

愛唱歌手合唱團傳唱經典，也積極推動本土創作，盼將台灣音樂作品帶向國際舞台，2016年，合唱團受邀赴德國基欽根音樂季演出，創作的「福爾摩沙彌撒」，獲國際樂壇高度肯定；2017年，更獲得國藝會專案獎助，在台北國家音樂廳演奏廳演出。

愛唱歌手合唱團專注合唱藝術，更以音樂回饋社會。每年將音樂會盈餘全數捐贈予惠明盲校、台灣猛禽研究會、雲林少年學園等公益機構，幫助弱勢族群。

今年3月1日，合唱團在台中國家歌劇院舉辦11周年音樂會，這場次票券很早完售，主題為「彩虹之上，上，上」，雖然門票完售，仍不夠支付演出成本，全靠各界與團員熱心捐款支持。今年愛唱歌手將這分愛傳遞給伊甸基金會的慢飛天使，幫助發展遲緩兒童獲得更好的支持與照顧，也到台中市東勢區東新國小，舉辦公益音樂會，讓山區孩童感受音樂魅力。