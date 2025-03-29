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美港公路車禍多 地方盼快高架化

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣伸港鄉美港公路與建國路口三姊弟被撞飛，兩姊妹傷重不治，公路局縮短路口通行距離，調整為Z字型行穿線並設置庇護島，確保行人安全。圖／公路局提供
彰化縣伸港鄉美港公路與建國路口三姊弟被撞飛，兩姊妹傷重不治，公路局縮短路口通行距離，調整為Z字型行穿線並設置庇護島，確保行人安全。圖／公路局提供

彰化縣伸港鄉美港公路與建國路口去年2月發生3姊弟被撞飛，兩姊妹重傷不治，公路局去年10月底改善路口，但車禍比率未明顯降低，地方寄望美港公路高架化，提升沿線交通安全。

伸港鄉陳姓3姊弟去年2月車禍，兩姊妹在醫院搶救期間，國人相當關切，可惜仍傷重不治。路口安全引起各界討論。公路局彰化工務段指出，車禍事故為用路人未依號誌通行，肇事者無照駕駛，公路設施運作正常。

彰化工務段去年10月完成這處路口優化改善，縮短路口通行距離，調整為Z字型行穿線及設置庇護島，美港公路全線約6公里共27處路口增設轉角人行道，以提升交通安全。

彰化縣警察局統計，這處路口從去年10月1日到今年3月27日，發生2件車禍、1件有人受傷，前年10月1日到去年3月27日，則是2件車禍、2件受傷。以美港公路27處路口做為統計，前一年同時段發生50件車禍，31件有人員受傷，在改善後同期間，則有60件車禍，其中有26件有人員受傷。整體來說，路口改善成效並不明顯。

當地居民認為，美港公路重車多，應採高架化，才能減少車禍事故發生。陳姓三姊弟車禍後，當時行政院長陳建仁在4月宣布，核定美港公路高架化案，提高彰化北部地區高快速路網聯結效率及行車舒適度與安全性，並串聯彰化濱海工業區。

公路局表示，美港公路高架化案，目前正在辦理綜合規劃及環境影響評估，預定2034年完工。

車禍

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