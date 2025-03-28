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彰南運動中心營運商提前3年解約 縣府啟動短期委外招商

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林市彰南運動中心公告將營運到4月底，業者說館內多項設施問題一直無法解決，因此將與縣府終止合約。記者林宛諭／攝影
員林市彰南運動中心公告將營運到4月底，業者說館內多項設施問題一直無法解決，因此將與縣府終止合約。記者林宛諭／攝影

彰化縣彰南運動中心委外經營4年，今年4月30日將停止營運服務，縣政府與營運廠商履約協調失敗，啟動短期委外經營招商，經營期間至少半年，如接手沒問題可進一步協議延長經營期。

斥資4億7千萬元興建的彰南運動中心原營運合約至2028年，營運業者今年3月4日忽在臉書官網公告營運服務終止聲明，游泳池2月15日暫停開放，體適能中心服務到3月31日，運動中心的籃、羽、桌球場將服務到4月30日。

營運業者凱格大巨蛋運動公司彰南分公司指稱，自2021年營運後就陸續發現建物滲水、泳池加熱系統故障、消防設施缺失、排水管線淤塞、戶外空間地坪凹陷、游泳池等設備有缺失，共通報設備缺失及修繕累計達395次；公司每年虧損千萬元，又面對設備修繕延誤及縣政府嚴重違背「促進民間參與公共建設」精神等經營條件不公情事，不得不提前終止合約。

縣政府除聲明，營造廠商、凱格公司及縣府三方驗收並現況點交運動場館，營運期間凱格公司通報保固與設施異常問題，縣府依工程契約函知營造廠商進修繕，面對營運廠商提前片面終止契約，縣政府依約召開「協調委員會」處理。

縣政府今表示，與凱格公司履約協調失敗，對方迄今未依約繳納民國113年土地租金差額及今年定額權利金與土地租金近700萬元（已逾期近2個月），逾期違約金更累積超過1千萬元，且片面逕行宣布今年4月30日終止合約，影響民眾權利甚鉅，已構成契約條款重大違約事項；縣府將依約辦理解約與全面接管程序，同時「彰南國民運動中心短期委外經營」本月25日上網招標，確保場館得以持續營運、提供服務。

失敗 游泳池 運動

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