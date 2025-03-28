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向派出所借停車挨轟 彰化議員賴清美狂收不明訊息淚崩
民主進步黨籍彰化縣議員賴清美向派出所借停車事件風波未歇，指不僅半夜有陌生來電，還收到冒名訂單及包裹取貨訊息，今天她落淚表示，現在會帶辣椒水防身，也希望網友別再騷擾她。
賴清美日前到芳苑鄉王功派出所借車位，與員警發生爭執，雙方不歡而散，賴清美在臉書（Facewbook）描述此事，遭網友撻伐；事後賴清美帶茶葉赴派出所致意，因當事員警休假，由所長代表接受，她表示在了解雙方個性後，誤會已化解。
不過，賴清美今天指稱，每天仍收到眾多騷擾電話，她只好晚上睡覺將手機開啟飛航模式，結果開始有冒名訂單及包裹取貨簡訊，還有人傳「議員，急事！速回」訊息給她，希望大家不要再傳了。
賴清美接受媒體聯訪時情緒一度崩潰，她哭著說，因她每天一大早就出門，友人建議她要帶辣椒水防身，走出門口時先觀察周遭狀況。她認為，事情已解決，網友還半夜騷擾不讓她休息，令她身心俱疲，希望網友能將精力放在自己或家人身上，停止騷擾行為。
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