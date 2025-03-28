快訊

「不要回家」金秀賢調情未成年金賽綸對話曝 疑上高二後變冷淡

這款泡麵「減鈉25%」老饕搶囤貨 一票人嗨喊：湯頭可以喝光光

幾乎沒防震！曼谷強震高樓倒塌 在泰台人示警：訪泰前留意飯店1事

聽新聞
0:00 / 0:00

向派出所借停車挨轟 彰化議員賴清美狂收不明訊息淚崩

中央社／ 彰化28日電
彰化縣議員賴清美到派出所停車遭網友猛轟「耍特權」，連日來，持續接到騷擾電話，更收到許多包裹到貨通知，她無奈地說：「你們不累嗎？」圖／賴清美提供
彰化縣議員賴清美到派出所停車遭網友猛轟「耍特權」，連日來，持續接到騷擾電話，更收到許多包裹到貨通知，她無奈地說：「你們不累嗎？」圖／賴清美提供

民主進步黨籍彰化縣議員賴清美向派出所借停車事件風波未歇，指不僅半夜有陌生來電，還收到冒名訂單及包裹取貨訊息，今天她落淚表示，現在會帶辣椒水防身，也希望網友別再騷擾她。

賴清美日前到芳苑鄉王功派出所借車位，與員警發生爭執，雙方不歡而散，賴清美在臉書（Facewbook）描述此事，遭網友撻伐；事後賴清美帶茶葉赴派出所致意，因當事員警休假，由所長代表接受，她表示在了解雙方個性後，誤會已化解。

不過，賴清美今天指稱，每天仍收到眾多騷擾電話，她只好晚上睡覺將手機開啟飛航模式，結果開始有冒名訂單及包裹取貨簡訊，還有人傳「議員，急事！速回」訊息給她，希望大家不要再傳了。

賴清美接受媒體聯訪時情緒一度崩潰，她哭著說，因她每天一大早就出門，友人建議她要帶辣椒水防身，走出門口時先觀察周遭狀況。她認為，事情已解決，網友還半夜騷擾不讓她休息，令她身心俱疲，希望網友能將精力放在自己或家人身上，停止騷擾行為。

賴清美 辣椒水

延伸閱讀

彰縣議員賴清美派出所停車遭轟耍特權 如今有收不完包裹到貨通知

停車爭議遭民進黨部送評議 彰化縣議員賴清美批不合理

停車惹議…賴清美昔挺警言論超諷刺 歷史哥：教科書級公關災難

彰化議員停車爭議網友一面倒 賴清美今提茶葉到派出所致意

相關新聞

低溫時間長日夜溫差大 芒果受損嚴重後勢難料

去年12月到目前平均氣溫偏低，日夜溫差大，全台芒果開花都受損，彰化縣金蜜芒果開花平均受損兩成，即使結果也大多罹患炭疽病，...

向派出所借停車挨轟 彰化議員賴清美狂收不明訊息淚崩

民主進步黨籍彰化縣議員賴清美向派出所借停車事件風波未歇，指不僅半夜有陌生來電，還收到冒名訂單及包裹取貨訊息，今天她落淚表...

彰南運動中心營運商提前3年解約 縣府啟動短期委外招商

彰化縣彰南運動中心委外經營4年，今年4月30日將停止營運服務，縣政府與營運廠商履約協調失敗，啟動短期委外經營招商，經營期...

台中后里風鼓崎步道 民代爭取奔走11年終完成首期工程

台中后里風鼓崎景觀步道位於中科園區北邊林地，緊鄰大安溪，坐擁遠眺火炎山的壯闊景觀，早在縣市合併前，地方即有開闢步道的構想...

彰縣議員賴清美派出所停車遭轟耍特權 如今有收不完包裹到貨通知

彰化縣議員賴清美到派出所停車遭網友猛轟「耍特權」，雖然她已拿茶葉親赴派出所「致意」，但網友認為「沒道歉」，連日來，持續接...

氣爆案火調鑑定報告今出爐 台中新光三越：盼盡快釐清事件真相

台中新光三越氣爆迄今已1個半月，中市消防局火調鑑定報告今出爐，對於傳出鑑定報告指管線內的殘餘瓦斯氣體遇上施工火花引發爆炸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。