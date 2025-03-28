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低溫時間長日夜溫差大 芒果受損嚴重後勢難料

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉金蜜芒果感染炭疽病。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉金蜜芒果感染炭疽病。記者簡慧珍／攝影

去年12月到目前平均氣溫偏低，日夜溫差大，全台芒果開花都受損，彰化縣金蜜芒果開花平均受損兩成，即使結果也大多罹患炭疽病，預料長大後表皮斑點多，賣相差，芒果農將忍痛砍除受損花穗和幼果的枝椏，「今年認賠，寄望明年。」

埔心鄉農會常務監事張旗聞、總幹事徐彩瑜接獲農民反映，金蜜芒果開花後「酥花」，幼果長褐斑，因此今天現勘芒果農羅福村的芒果園，發現大多數花穗和幼果都受損，部分幼果疑似生長停滯。

金蜜芒果評鑑多次名列前茅的羅福村說，他種植兩處芒果園，3分多大的芒果園受損較嚴重，他將砍深褐色花穗和長滿「雀斑」幼果，被砍的芒果樹今年沒收成；另一塊芒果園面積約2分多大，花穗和幼果較正常，他寄望接下來的天氣穩定別下雨，否則又要受損。

張旗聞是前任的鄉農會總幹事，任內推廣種植金蜜芒果，他家也種，今表示，今年3月前開花的「早花」芒果受到深冬到初春的不穩定天氣影響，花穗變褐色乾燥不會結果，農民稱「酥花」，南部受損七至八成，彰化縣差異大，早花幾乎全軍覆沒，「晚花」狀況不錯，整體受損率兩成。

他指出，本月下旬以後開的「晚花」若躲過日夜溫差大，才能正常結果，果實沒遇雨水也才能長成一級品和特級品；「雀斑」芒果都列入三級品，價格不高，流入市面只會破壞整體行情，所以農民應會砍除。

徐彩瑜表示，金蜜芒果特色是果皮金黃光滑、果肉香甜細緻，雨水帶來炭疽病菌，芒果農防不勝防，氣象預報未來幾天氣溫下降又可能下雨，農民都很擔心。

埔心鄉農會統計，全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，其中金蜜芒果僅50多公頃，埔心鄉就占近50公頃，是全國最大產地，2021年梅雨遲到大地乾旱，損失近七成，2022年春雨連綿又損失逾七成，鄉農會因此停辦金蜜芒果評鑑，2023產量翻倍豐收，未料2024年結果率僅三成，今年開花受損兩成，幼果罹病，也不看好今年收成。

彰化縣埔心鄉農會（右起）總幹事徐彩瑜、常務監事張旗聞、芒果農羅福村看金蜜芒果的災損。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉農會（右起）總幹事徐彩瑜、常務監事張旗聞、芒果農羅福村看金蜜芒果的災損。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉金蜜芒果正常開花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉金蜜芒果正常開花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉金蜜芒果開花受損後呈現褐色。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉金蜜芒果開花受損後呈現褐色。記者簡慧珍／攝影

芒果 農會 農民

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