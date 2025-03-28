台中清水塌陷建物公告停用 開放住戶限期搬家

台中清水區中興街某大樓5、6樓日前塌陷，台中市都發局今天表示，派員到場張貼公函，通知建築物各有權人立即停止使用，限4月30日前改善完成，並開放住戶限期搬家。

清水區中興街某大樓22日凌晨近2時5、6樓坍塌，幸所屬樓層無住戶，消防局獲報派遣人車到場警戒，並疏散屋內住戶，警方已封鎖現場與周邊道路，台中市政府都市發展局23日到場，展開塌陷物清除作業。

都發局表示，這處塌陷建築物經建築師公會、土木技師公會、結構技師公會等3大公會現勘評估後，都發局今天到現場張貼公函，通知建築物各有權人立即停止使用，限4月30日前改善完成，若未依限改善，預計5月1日依規執行封閉，在開放改善期間，住戶得入內搬離生活物品。

都發局指出，此案已依規於今天現場張貼公函周知，並請區公所協助轉知相關使用人配合，這段期間，如有擅自居住使用者，將依規處使用人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

由於塌陷掉落物已經大致完成清除，已無立即危險，都發局表示，在開放改善期間，住戶得入內搬離生活物品，但因此案非屬天然災害造成，為可歸責於使用人及所有權人未善盡維管責任，因此不符緊急安置在社會住宅條件，已請公所協助住戶儘早找到安置處所。

台中市政府指出，社會局近期訪視該建物災戶10戶，目前所有權人1戶依親，承租戶9戶中，1戶回彰化老家、1戶已經找到新租屋處、1戶表示不需協助，還需要協助安置計6戶，其中有低收入1戶、殘障身分1人，符合相關租金補貼規定，可以提供相關救助。