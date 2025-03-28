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台中后里風鼓崎步道 民代爭取奔走11年終完成首期工程

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中后里風鼓崎景觀步道順利完成162公尺步道，民代現勘二期工程，期盼能克服周邊重大工程施工影響，力拚2年內完工。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
台中后里風鼓崎景觀步道順利完成162公尺步道，民代現勘二期工程，期盼能克服周邊重大工程施工影響，力拚2年內完工。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

台中后里風鼓崎景觀步道位於中科園區北邊林地，緊鄰大安溪，坐擁遠眺火炎山的壯闊景觀，早在縣市合併前，地方即有開闢步道的構想，無奈因土地取得與經費問題一再卡關，在立委楊瓊瓔與市議員陳本添前後11年的奔走下，第一期工程順利完成162公尺步道，並設有休憩座椅與生態解說牌等設施，因附近仍有多項工程進行中，目前第一期步道入口以圍籬封鎖，暫不對外開放。

台中市后里區風鼓崎景觀步道工程，4年前，在民代楊瓊瓔、陳本添促使克服土地取得、周邊工程界面及安全問題，順利推動風鼓崎景觀步道第一期工程，今天再度敦促相關單位加速二期工程動工，辦理現勘協調會，期盼能克服周邊重大工程施工影響，再延伸施作400公尺的高架步道，力拚2年內完工，讓風鼓崎成為兼具自然生態與休閒觀光的打卡勝地。

觀旅局表示，3年前辦理「風鼓崎綠美化景觀改善工程第一期」，得到水土保持局400萬元經費施作162公尺步道，沿途設置三索欄杆、兩處休憩座椅與生態解說牌等；然而，周邊有台灣自來水公司「后里第一淨水場新建工程」及水利署中區水資源分署「大甲溪大安溪聯通管工程」施工中，基於安全考量，目前第一期步道入口以圍籬封鎖，暫不對外開放。

觀旅局並指出，第二期工程目前已完成初步規畫，總經費約3000萬元，將建置包含約400公尺的高架步道、觀景平台、休憩座椅、植栽滴灌系統及生態解說牌等多項設施，未來將進一步提升風鼓崎的生態景觀與遊憩功能，不過，由於周邊重大工程施工進度緊迫，恐與步道工程交錯，因此建議二期工程於明年底啟動，2027年下旬正式進場施作較為妥適。

台中后里風鼓崎景觀步道順利完成162公尺步道，民代現勘二期工程，期盼能克服周邊重大工程施工影響，力拚2年內完工。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
台中后里風鼓崎景觀步道順利完成162公尺步道，民代現勘二期工程，期盼能克服周邊重大工程施工影響，力拚2年內完工。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

后里 楊瓊瓔 綠美化

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