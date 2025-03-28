聽新聞
0:00 / 0:00
彰縣議員賴清美派出所停車遭轟耍特權 如今有收不完包裹到貨通知
彰化縣議員賴清美到派出所停車遭網友猛轟「耍特權」，雖然她已拿茶葉親赴派出所「致意」，但網友認為「沒道歉」，連日來，持續接到騷擾電話，更收到許多包裹到貨通知，最遠要她去台東長濱取貨，甚至還有「海底撈」訂位通知，她無奈地說：「你們不累嗎」?
民進黨彰化縣議員賴清美本月21日下午到約朋友碰面拿東西，將車開進芳苑警分局王功派出所巡邏車停車位暫時停車，卻還未下車，就被值班警員「驅離」，雙方進而發生口角，她將過程po上臉書面，反而引來負面效應，遭網友一面倒批評是在「耍特權」，很多網友說要到她的住家及服務處借停車，她半夜就接到17通騷擾電話。
賴清美在廿五日上午，則親自拿茶葉到王功派出所，但與她口角的值班警員申請六月退休，未來上班，但賴清美仍向派出所所長沈威志「致意」，表示值班警員是海口人聲音大些，才引起誤會。不過，同日下午，民進黨中央黨部交下，以賴清美個人言行引起社會議論，影響黨的形象，後續將依程序，由黨內評議機制處理。
賴清美的「致意」說，網友不領情，認為不是「道歉」，賴清美說，連日來，持續接騷擾電話，累計超過30通，還多近10通的電話包裹到貨通知，最遠要她去台東長濱取貨，還有「海底撈」的訂位通知，令她不勝其擾。
賴清美今天即在臉書中回應：「我知道你們都不是真的，可以不要再傳了嗎？包括每天多如毛有顯示、沒有顯示號碼的電話不斷！幸虧晚上有飛航模式啟動！想想你們也是夠辛苦！不分日夜，不累？」
對於網友認為賴清美只是「致意」沒有正式「道歉」，表達不滿。賴清美說，她既然已經致意，整個事件已經圓滿解決了，網友們不要再沒完沒了，自己照顧好就好，不要把心思浪費在她身上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言