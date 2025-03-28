迎接兒童節 台中童遊趣活動3/29起登場

兒童節即將到來，台中市政府推出「台中童遊趣」系列活動，其中「台中親子音樂季」明天起率先登場，清明連假期間還有「台中兒童藝術節」，邀請12團全台演藝團隊演出。

台中市政府推出「台中童遊趣」系列活動，市府新聞局今天發布新聞稿指出，其中的「2025台中親子音樂季」，將於3月29日、30日在台中公園領先登場。

新聞局長欒治誼表示，今年活動獨家設置4公尺高的布麗氣偶，等大小朋友來打卡，2天活動壓軸布麗也都會到現場演出，還有最受兒童喜愛的YOYO家族哥哥姐姐LIVE秀，帶來YOYO金曲唱跳表演，與大、小朋友同歡週末時光。

欒治誼提到，週末活動還推出「布麗客製限量小禮」，只有親子音樂季才有，吸引許多爸媽熱情詢問，親子只要來到活動現場，填答問卷就能拿到限量獨家設計的「布麗帆布小提袋」，親子攜手完成闖關挑戰即可兌換限量小禮「布麗客製化貼紙」。

系列活動還有文化局舉辦的「台中兒童藝術節」，4月3日至5日兒童節連假期間邀請12團全台演藝團隊，帶來「製夢劇場」戶外匯演與9場街頭藝人演出、13場「夢的派對」親子活動及好吃好玩的「夢禮市集」，還有大型兒童劇紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」演出，4月週末則於屯區藝文中心有5場藝文場館售票演出。

另外，位於沙鹿區的「想窩11餐旅館」也推出兒童節活動，不論是用餐或住宿，就可室內加室外從早玩到晚。而螢火蟲季活動從4月中旬到月底登場，可在安全無虞的環境下，接觸螢火蟲，同時瞭解生態保育重要性。