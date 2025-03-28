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氣爆案火調鑑定報告今出爐 台中新光三越：盼盡快釐清事件真相

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越在今年2月13日發生氣爆，釀5死悲劇。圖／本報資料照
台中新光三越在今年2月13日發生氣爆，釀5死悲劇。圖／本報資料照

台中新光三越氣爆迄今已1個半月，中市消防局火調鑑定報告今出爐，對於傳出鑑定報告指管線內的殘餘瓦斯氣體遇上施工火花引發爆炸一事，新光三越下午說明，在偵查不公開下，新光三越全力配合調查，盼盡快釐清事件真相。

至於何時能復業，今年暑假有機會嗎？新光三越表示，針對新光三越台中店第三階段的整建修復作業，進度持續加速。在復業前，新光三越將聯合品牌舉行特販會，3月31日起在世貿二館，近2000坪展售逾70家品牌、200名專櫃人員參與；另外，4月2日推出線上購物節；有確定進展，將第一時間對外說明。

新光三越說明，至於預估目前營業額的損失？新光三越始終將處理焦點放在人的身上，包括傷亡者、廠商和受影響的人們，新光三越盼優先處理受影響者的損失，包括專櫃人員安置，因此營業損失暫不對外說明。

品牌 新光三越氣爆

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