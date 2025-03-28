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大甲媽遶境將展開 彰化加強爆竹煙火違規取締

中央社／ 彰化縣28日電

大甲媽祖遶境即將展開，彰化縣消防局全面加強爆竹煙火施放管理，今年將特別針對拖板車、吊車違規施放行為嚴格取締，確保公共安全。

彰化縣消防局今天透過新聞稿指出，遶境期間部分信眾會想燃放爆竹煙火迎接媽祖，不僅容易造成空氣污染與噪音問題，也可能引發炸傷、火災等安全事故。

為降低潛在危害，消防局已派員到縣內多家宮廟及村里長服務處加強宣導，鼓勵以鼓掌、電子音效或藝文表演代替傳統爆竹煙火，並規劃與警察局聯合稽查。

消防局統計，去年共取締違法施放爆竹煙火12件，裁罰總金額達新台幣126萬元；今年截至目前查獲6件，罰鍰共27萬元。去年遶境期間開出142張勸導單，受理5件檢舉案，最後未發現違規施放爆竹煙火情形，顯示多年宣導與執法發揮成效，今年將持續落實禁放政策。

根據彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例，每天晚上10時至隔天清晨6時，禁止施放會產生笛音或爆炸聲的爆竹煙火，違者將處3萬至15萬元罰鍰。此外，鞭炮嚴禁堆疊、串接或利用吊車懸掛，也不得未經申請許可燃放專業煙火或以拖板車運載施放。

消防局表示，今年將特別針對拖板車、吊車施放爆竹煙火的違規行為嚴格取締，遶境沿途布署消防與警力巡邏，並在高風險區域設置檢查點。

大甲媽祖 遶境

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