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台中新光三越氣爆後仍未復業 台中都發局：待補正相關文件

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越在今年2月13日發生氣爆，釀5死悲劇。圖／本報資料照
台中新光三越在今年2月13日發生氣爆，釀5死悲劇。圖／本報資料照

新光三越今年2月13日發生氣爆，釀5死悲劇，對於何時能復業？台中市都發局今天說，業者昨天提報「整體整建修復至可供使用計畫」但仍有需補正事項，籲請盡畫速依規補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能申請恢復使用。

都發局說明，氣爆後，即邀集建築師、結構技師及土木技師等相關專業公會現場勘查，並依法勒令建物停止使用。

都發局表示，針對新光三越建物改善，要求業者分三階段加速進行，第一階段為預防外牆附掛物掉落的緊急搶災搶險，經要求該建築物外牆防護網已於3月9日架設完成。

都發局說明，新光三越已於建築物受損的東、北及西側三面架設共14處防護網，避免外牆附掛物掉落危害公共安全，並於地面層設置乙種安全圍籬，目前已完成並於3月27日向都發局報備。

都發局指出，第二階段為建築物初步安全評估及人員暫時進出，已在3月5日完成私人物品領取作業，共計733人次；「專櫃及物流人員取貨」的建築物再次安全評估（含貨梯）及安全防護措施報告經備查後，新光三越自3月14日起至4月19日專櫃物流取貨，至昨天已進行B2至10F樓專櫃物流取貨，取貨人員計有3881人次及1241輛汽車和貨車取貨。

都發局說，第三階段為業者整建修復至可供使用，新光三越公司在3月27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，但僅有施工架經結構技師公會施工諮詢可行及甲種安全圍籬（含安全走廊）資料齊備，同意備查，其他未完整提出整體安全評估和專業簽證。

都發局呼籲，新光三越公司應盡速就建築物整體安全評估，以及後續整體整建修復（含外牆附掛物清除等）至可供安全使用，早日完成，以維公安。

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