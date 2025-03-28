彰化伸港3姊弟被撞路口完成改善 地方寄望美港公路高架化

去年2月發生的彰化縣伸港鄉3姊弟美港公路與建國路口被撞飛，造成兩姊妹重傷不治，此案日前起訴，公路局彰化工務段去年10月底雖然此一路口改善，卻在肇事比率卻未明顯降低，地方寄望總經費達167億正在辦理綜合規劃及環評的美港公路高架化工程。

針對此一肇事路口的改善，公路局彰化工務段指出，車禍事故為用路人未依號誌通行，肇事人無照駕駛，公路設施運作正常，不過，事件後，工務段檢視路口並優化設施，主要為縮短路口通行距離，調整為Z字型行穿線及設置庇護島，同時針對美港公路全線約6公里共27處路口增設轉角人行道完成，以提升交通安全。

三姊弟在美港公路與建國路被撞的路口，公路局約在10月間完成改善，依彰化縣警察局和美分局統計，如以去年10月1日到今年3月27日做為統計基礎，計發生2件車禍、其中1件有人受傷，而前年10月1日到去年3月27日同期，則是2件車禍、2件受傷， 顯見路口改善前後，車禍及傷亡相差不明顯。

如果以美港公路改善27處路口做為統計，前年10月1日至去年3月27日共發生50件車禍，其中31件有人員受傷，在改善後，同期間，則有60件車禍，其中有26件有人員受傷，整體來說，相差也不明顯。

伸港陳家3姊弟去年2月在美港公路與建國路挨撞，尤其受重傷的兩姊妹在醫院搶救期間，受到國人關切，當時的行政院長陳建仁更在4月間，宣布核定美港公路高架化案，完成後，可提高彰化北部地區高快速路網聯結效率及行車舒適度與安全性，並串聯彰化濱海工業區。