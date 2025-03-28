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綠能產業爭相申請裝置 彰化偏鄉3村民堅決反對雞糞沼氣發電廠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣五俊村、興仁村、博愛村的村民和華德福國小家長會數十人，在五俊村社區活動中心外面喊口號反對設置綠能沼氣發電廠。圖／彰化環保聯盟提供
彰化縣五俊村、興仁村、博愛村的村民和華德福國小家長會數十人，在五俊村社區活動中心外面喊口號反對設置綠能沼氣發電廠。圖／彰化環保聯盟提供

彰化縣芳苑鄉被規畫為綠能建設基地，綠能業者紛紛申請興建設施，一連3天都有相關活動，今雞糞沼氣發電說明會在五俊村社區活動中心舉辦，村長洪綮皇和鄰近兩村村民反對設置，高喊「反對社區汙染，不要雞糞電廠」，說明溝通破局。

前天環境部召開環評會議審查芳苑鄉5支陸域風機，鄉民共乘1輛遊覽車北上陳情表達強烈反對；昨綠能業者在新街村舉辦說明會，全村反對；今五俊村的綠能設施說明會登場，也是全村反對，說明會約半小時結束。

業者簡報表示，芳苑鄉養雞產業發達，每天雞糞生產量大，養雞農民可把雞糞轉作沼氣發電的天然原料。業者舉列安石牧場，養雞數十萬隻，雞糞用來沼氣發電，牧場每顆雞蛋售價15元以上，還有發電收入，芳苑雞蛋產地價一顆約5元，如能比照安石牧場經營，獲利會更高。

五俊村長洪綮皇說，雞糞沼氣發電廠標榜芳苑鄉未來沒雞糞，都交給沼氣發電廠全程密閉處理，沒空汙和水汙，理想規畫是這樣，可是村民認為處理雞糞怎可能不產生汙水？密閉廠區怎可能沒空氣循環的抽風排出？村民無法接受全鄉雞糞集中五俊村，也不相信處理過程完全沒汙水、不排出臭氣，因此堅決反對。

與五俊村相鄰的興仁村、博愛村的兩村村長及華德福國小家長會、學校主任，都到場反對設置雞糞沼氣發電廠，意見和洪綮皇一樣，業者試圖再說明，3村村長、學校人員和30多名到場村民都拒絕再聽，集體退席，到社區活動中心外面高喊口號後解散。

洪綮皇強調，芳苑鄉雞糞數量龐大，都運到五俊村運送過程經過各村，最後全運到五俊村，各村村民都不相信不會產生任何汙染，對雞糞沼氣發電廠一案「堅決反對」。

彰化縣芳苑鄉五俊村綠能沼氣發電廠設置說明會，五俊村、興仁村、博愛村的村民和華德福國小家長會等出席人員都反對。圖／彰化環保聯盟提供
彰化縣芳苑鄉五俊村綠能沼氣發電廠設置說明會，五俊村、興仁村、博愛村的村民和華德福國小家長會等出席人員都反對。圖／彰化環保聯盟提供

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