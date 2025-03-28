大甲媽4月4日晚起駕！台中這3區交通管制出爐

大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境活動將於4月4日晚起駕，預計在4月5日（周六）上午進入龍井、大肚、烏日區，由大度橋到彰化市，台中市警局烏日分局將從4月5日上午7時至晚間6時交通管制，屆時視車流情形機動彈性調整。

烏日警分局說明，大甲媽祖進香遶境將吸引大批人潮與車潮，為維護鑾轎行進人車安全，交通管制如下：

一、 沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區）沿線彈性車道調撥。車輛管制，龍井區沙田路四段與中華路口，以及沙田路六段與向上路七段路口，行駛沙田路四至六段車輛改由中華路行駛。

二、大肚區路口管制，禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線。

三、烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道交通管制，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

四、 王田交流道匝道口交通疏導管制，建議提早改道。