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南投機車駕訓 補助加碼至千元

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣山區道路多，許多民眾騎乘機車，一旦發生事故常造成嚴重傷亡。圖／民眾提供
南投縣山區道路多，許多民眾騎乘機車，一旦發生事故常造成嚴重傷亡。圖／民眾提供

南投縣政府去年補助機車駕訓班訓練費用，共600多人獲補助，機車造成的死傷人數也較前年減少，今年加碼補助金額到1000元、名額增加到800人，經費用完為止。

南投縣政府表示，南投不少縣民眾以機車代步，依據南投縣道安會統計，2023至2024年，南投縣A1類（造成人員當場或24小時內死亡）的交通事故死亡人數，2023年機車騎士39人、2024年36人；A2類（受傷或超過24小時以上死亡）2023年有7793人，2024年是7046人。南投縣道安會統計，去年騎乘機車造成的死傷人數較前年大幅減少750人，約減一成。

因補助實施見效，除公路局補助1300元外，南投縣政府今年增加補助金額，從500元調高至1000元，補助人數也從600增加到800個名額，因補助額度有限，有意考機車駕照的民眾可多利用補助措施，經費用完為止。

南投監理站表示，報考機車前接受普通重型機車班完整訓練，可降低違規風險59%，降低肇事風險36%，有效降低機車騎士傷亡。機車駕訓包含學科6小時、術科10小時課程，重點有直線平衡、變換車道、二段式轉彎等。

南投縣 死亡

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南投機車考照 縣府補助加碼到1千元、名額800人

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