前立委黃國書獲邀參加停車場啟用 里長喊再選

台中市東區帝國糖廠、LaLaport購物中心、國際級飯店進駐，附近停車問題令人頭痛，市府興建泉源糖廠停車場昨啟用，可提供69席停車位。交通局邀前立委黃國書出席啟用典禮，有里長喊話「趕快再選（立委）！」

市府交通局邀請前立委黃國書出席，因他當年協助取得此用地，局長葉昭甫致詞說，希望黃國書看到昔日在東區主力爭取的建設開花結果。其他里長在台下附和說，請黃國書趕快再選（立委）！幫他們也喬一個停車場，惹得全場大笑。

黃國書上屆因故辭立委並退選，但他在地方支持度仍高，目前地方進行罷免國民黨立委羅廷瑋，進入二階，無論能否進入三階投票或下屆立委選舉，民進黨兩位議員江肇國、黃守達勤跑地方，有意爭取黨內提名。黃國書則保持低調，未參加地方人士大合照就離去。

市府打通東區大智路、縫合台中前後站，吸引日商投資三井LaLaport購物中心，鄰近有帝國糖廠、建國市場與樂成宮，停車需求激增，交通局規畫泉源糖廠停車場啟用，69席車位另有無障礙車格、親子車格、充電車格。

泉源糖廠停車場基地，原屬國產署權管的「育溪新村」與「紅棉新村」閒置空地，雜草叢生且偶有人丟垃圾雜物，嚴重市容觀瞻及附近居民生活品質，當地議員陳雅惠、何敏誠等人與里長建議，活化閒置國有土地，黃國書多次爭取，國產署招商時同意二次流標就提供地方規畫停車場，因此取得用地。

議員陳雅惠另建議市府，全面檢討停車供給不足的鄰里，與國產署或國防部接洽可使用空地，以合作闢建或代管方式，增闢臨時停車場，活化閒置國有土地，紓解停車空間不足問題。