聽新聞
0:00 / 0:00

沙鹿光田向上院區昨揭幕…賴清德盧秀燕台上零互動 搭電梯有閒聊

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
光田綜合醫院向上院區昨天正式揭幕，總統賴清德（左三）、台中市長盧秀燕（左五）等人，均親自到場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。記者黃仲裕／攝影
光田綜合醫院向上院區昨天正式揭幕，總統賴清德（左三）、台中市長盧秀燕（左五）等人，均親自到場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。記者黃仲裕／攝影

光田綜合醫院沙鹿向上院區昨開幕，賴清德總統、台中市長盧秀燕出席，同框時都有總院長卡在中間，零互動。不過賴總統透露，電梯閒聊恭喜盧有光田新院幫忙照顧更多人「一定可得到更多支持！」

盧秀燕被視為藍營2028總統潛在候選人，賴清德勢必爭取連任，兩人出席光田醫院向上院區啟用典禮，全程互動備受關注。盧等候賴總統到來，一起搭電梯到會場；公開亮相雖同坐在第一排，但中間隔著光田總院長王乃弘，台上兩度擦身而過，連眼神也未交會。結束時盧秀燕送賴總統到電梯口，揮手道別。

台中市長盧秀燕稍早表示，台中市今年人口破286萬創新高，畢竟人最脆弱的時候，就是生病的時候，也是需要急救的時候，此時所有的醫護人員不但是病患的天使，也是民眾的菩薩，盧說「我們不是醫院的貴人，反而醫院才是民眾的救命恩人！」

賴清德總統致詞時，則清楚曝光兩人同搭電梯短暫閒聊。賴清德說「秀燕恭喜你，你當市長，能夠有這家醫院來幫你的忙，然後幫你照顧市民的健康，你一定是可以得到民眾更多的支持。」賴也呼應盧的說法，「光田醫院員工可說是台中市民救命恩人」。

總統賴清德指出，自己與光田醫院的深厚淵源始於「不老騎士」計畫，當時與總院長王乃弘一同見證高齡長者勇敢圓夢的感人故事，之後每年除夕夜，都會應邀來到中部，配合到獨居老人家中圍爐。若不是自己已60多歲，不然退休後也想到光田醫院服務。

據了解光田向上院區當年爭取用地時，多年未過關，後來由前立委顏清標及立委顏寬恒，協助解決用地問題，醫院得以順利興建。

總院長王乃弘表示，光田醫院向上院區在規畫初期即以「全齡照護」為核心，打造涵蓋急重症治療、慢性病管理與長照支持的完整醫療網絡。新院區強化癌症放射治療設備，並成立全人運動醫學中心。

賴清德 電梯

延伸閱讀

批賴清德「淨化人心」洗腦封口 趙少康：現在不發聲以後沒機會

影／全社會防衛韌性首次操演 賴清德盼以實力達到和平

影／全社會防衛韌性實地演練在台南 賴清德抵達育平路廣場

賴清德、盧秀燕難得同台 賴曝光兩人電梯談話

相關新聞

超齡泳渡日月潭 馬英九可望圓夢

南投「日月潭泳渡」設有75歲年齡上限，前總統馬英九今年滿75歲，仍想參加泳渡活動，爭取放寬年齡限制。南投縣府與承辦單位討...

前立委黃國書獲邀參加停車場啟用 里長喊再選

台中市東區帝國糖廠、LaLaport購物中心、國際級飯店進駐，附近停車問題令人頭痛，市府興建泉源糖廠停車場昨啟用，可提供...

沙鹿光田向上院區昨揭幕…賴清德盧秀燕台上零互動 搭電梯有閒聊

光田綜合醫院沙鹿向上院區昨開幕，賴清德總統、台中市長盧秀燕出席，同框時都有總院長卡在中間，零互動。不過賴總統透露，電梯閒...

南投機車駕訓 補助加碼至千元

南投縣政府去年補助機車駕訓班訓練費用，共600多人獲補助，機車造成的死傷人數也較前年減少，今年加碼補助金額到1000元、...

能源公司要在彰化偏鄉設置農業設施 村民全反對

彰化縣芳苑鄉土地面積大，人口相對少，一家能源公司申請在新街村設置「農業設施」，今在社區活動中心舉辦說明會，村民聽說是處理...

大甲媽遶境今年預估逾百萬人次 行動氣象站駐點預報天氣

大甲媽祖下周五將展開9天8夜遶境進香，由於去年參加遶境進香人潮比前一年增加很多，廟方初估將遠超過100萬人次外，氣象署指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。