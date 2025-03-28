超齡泳渡日月潭 馬英九可望圓夢

南投「日月潭泳渡」設有75歲年齡上限，前總統馬英九今年滿75歲，仍想參加泳渡活動，爭取放寬年齡限制。南投縣府與承辦單位討論，擬開放專案申請，將要求提供體檢報告與自費聘請救生員。

外界批評這是「馬英九條款」，有特權之嫌，南投縣府表示，相關申請條件仍待研議，符合者都可申請，並非僅限馬英九個人。

日月潭萬人泳渡是國內指標性體育活動，馬英九是泳渡愛好者，去年9月11度挑戰成功，他今年7月13日滿75歲，超過泳渡年齡上限，依規定無法報名；他去年致電南投縣長許淑華，也在臉書發文爭取放寬年齡限制。

南投縣教育處與承辦單位埔里四季早泳會近期籌辦今年泳渡活動，初步規畫將於9月登場，屆時馬英九已超過75歲，不符報名資格，依規定無法再參加，是否放寬陷入兩難。

據了解，承辦單位前天在縣議員林芳伃、黃世芳陪同拜會許淑華，討論中提到若為個人而破例，恐引起特權爭議，讓體育活動失焦，更憂心安全問題；不過，昨討論後，初步規畫採專案申請開放。

據了解，今年日月潭泳渡將放寬參加年齡至79歲，但75歲至79歲報名採專案申請，須檢附醫師簽署的體檢證明，並有2名救生員全程陪同泳渡。

過去也有游泳同好爭取放寬年齡上限，但都被打回票。泳壇人士說，過去超齡就是被打回票，沒有放寬、研議的空間，現在前總統爭取就開放，根本就是「馬英九條款」。

縣府表示，今年日月潭泳渡確實研擬將開放75歲以上專案申請，但有針對安全的相關機制，例如檢附體檢證明、保險及陪同泳渡等規定，有待相關單位討論研議，若確定就會公告說明；條件符合者都可申請，並非僅開放特定人士。