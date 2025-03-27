彰縣模範兒童領獎後去小旅行 八場戲劇表演接力登場
彰化縣政府今表揚全縣482名國小模範兒童，縣長王惠美頒贈獎狀與獲獎兒童表揚專輯，並期許縣內孩子能以模範兒童為榜樣。表揚結束，模範兒童分乘8輛遊覽車到八大觀光工廠參觀；王惠美表示，縣政府分區舉辦戲劇表演，適合親子同往觀賞。
縣政府今在員林國小活動中心舉辦114年國民小學模範兒童表揚大會，王惠美先說「兒童節快樂」，接著表示，模範兒童有的面對困難時不放棄，有的熱心服務不求回報，在品德、學業、服務或才藝的點點滴滴表現卓越，足堪作為全體學童的榜樣，更重要的是都能以自身行動去鼓勵、幫助同學，展現溫暖的友愛精神。
教育處印行表揚專輯中收錄模範兒童的優良事蹟與得獎感言，其中民生國小學童吳宥萱體育表現優異，學科方面連續3年代表學校參加全國國語文研究協會國語文競賽、通過小學英檢與小托福TOEFL測驗，達到 CEFR Level B1程度。
鹿東國小學童林冠妤在音樂語文與創意領域表現卓越，多次獲得台灣母語講古比賽、閩南語情境式演說及本土語言競賽的第一、二名，參加能源署節約能源小劇場創作競賽勇奪全國第一名，令師長讚賞。
王惠美說，模範兒童並非沒缺點，但願不斷學習、成長，以自己力量照亮別人，當然還要感謝學校師長用心指導、家長會支持教育，還有縣議會通過預算來一起提升彰化縣學校的學習環境及教育品質。
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