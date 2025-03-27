能源公司要在彰化偏鄉設置農業設施 村民全反對

彰化縣芳苑鄉土地面積大，人口相對少，一家能源公司申請在新街村設置「農業設施」，今在社區活動中心舉辦說明會，村民聽說是處理廚餘、家禽排泄物的設施，除了當場表達強烈反對，也要求鄉公所不要核發建築許可文件。

說明會中業者表示，使用土地面積約六分地，屬非都市計畫區甲種建築用地，無需申請農業設許可使用，可直接核准興建，為了地方和諧，他們公司依非都市管制規定合法申請的適法性、適與操作過程、環境維護作業，通知基地範圍以外的500公尺內利害關係人，也就是居民參加說明會，公司一定會按照環保標準做好汙染管控等措施。

新街村民約1千人成立自救會反對設置「農業設施」，也寫陳情書，縣議員洪騰明、洪子超到場表明與村民站在同一立場。村民反對業者打著能源旗號設置「農業設施」，全體喊口號「反對惡臭，反對設置堆肥場。」

自救會長洪長庚說，既標榜農業設施，應到農業區使用農地興建才對，怎會到甲種建築用地？業者疑似鑽法律漏洞不想被審查，自救會將要求鄉公所不要核發建照。

洪長庚又說，據村民了解，農業設施是收外鄉鎮的廚餘甚至可能摻混雞糞等排泄物加以處理，廢棄物運入村內將汙染空氣，處理產生的汙水排放現在保證合法，實際操作令人擔憂，處理後的廢棄物真正運往何處處置也使人疑慮。多名村民表達相同意見，不希望家鄉變成廢棄物處理場。