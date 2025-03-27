大甲媽遶境今年預估逾百萬人次 行動氣象站駐點預報天氣

大甲媽祖下周五將展開9天8夜遶境進香，由於去年參加遶境進香人潮比前一年增加很多，廟方初估將遠超過100萬人次外，氣象署指出今年將第13年為大甲媽預報天氣，行動氣象站今年將駐點新港奉天宮及彰化花壇兩地，由氣象專家伍婉華為香客提供當地最新天氣預報。

鎮瀾宮董事長顏清標說，一年一度的遶境進香是世界三大宗教盛事之一，2024年的參加人數更是37年來最多一次，廟方表示，今年參加人數雖然還難以預估，但以今年的起駕時間剛好遇到清明連假，估計4月4日晚上到周日，將分別駐駕彰化南瑤宮及西螺福興宮兩個熱區，相信應該會吸引更多信徒加入遶境，人數會明顯增加。

台中氣象站主任吳佳蓉表示，大甲媽遶境進香起駕後，中央氣象署將第13年為大甲媽預報天氣，起駕當日中午及繞境沿途由氣象專家伍婉華，以及氣象署服務團隊為香客提供繞境期間沿途最新天氣預報及預警提醒；預測4月4日起駕當日東北季風減弱，氣溫稍回升，但水氣水氣增加，中部地區雲量較多、山區有局部短暫雨，但春天天氣系統變化快速，請大家遶境前要隨時參考氣象署的最新預報。

吳佳蓉並說，行動氣象服務站今年4月7、8日駐點新港奉天宮，11日駐點彰化花壇文德宮，為信徒解說天氣，行動氣象服務車也會駐點以跑馬燈形式提供天氣現況與即時訊息，氣象署服務團隊將引導民眾下載「中央氣象署W - 生活氣象」APP，隨手查詢天氣資訊，使信眾可以安心、舒適且安全地參與遶境活動。

此外，童綜合醫院團隊今年同樣隨行大甲媽遶境進香，每年遶境進香人多，醫院呼籲罹患慢性疾病患者要記得攜帶藥物，應按時服用，飲食上也要特別留意；若進香期間有任何不舒服的情況，如腳步出現水泡或傷口等，都要盡快與醫療人員聯繫，即時進行傷口護理，切勿使用偏方，避免二次感染；隨時添加衣物做好保暖，或適時補充水分，避免中暑，同時應預先打好流感疫苗及XBB疫苗，接觸環境及人後、吃東西前記得酒精洗手。