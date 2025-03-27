台中捷運藍線要花10年才通車？ 捷運局：若順利8座高架車站可先行

台中市政府捷運工程局今在龍井區公所舉辦「台中捷運藍線龍井機廠用地取得作業」第二場公聽會，向土地所有權人說明計畫內容並蒐集民眾意見，確保徵收程序公開透明，兼顧地方發展與民眾權益。捷運局長蘇瑞文說，歷經兩場公聽會，地主多認同市府提出的開發，接下來即進入協議價購程序，若一切順利，預計在5、6月即動工，進行整地等相關工程。

蘇瑞文說，藍線不像把機廠擺在北屯站終點，而是在中段的大肚山制高點的山坡上，是因地價考量。目前用地面積12公頃，總計有29塊地、32地主，其中有部分台糖地和市有地，其餘私人地仍占多數。

他說，藍線因為有地下段，會用到潛盾工程，工期因此較長。不過，雖然預計完工的時間是10年，但其中從梧棲臨港路到沙鹿正英路站的8座高架車站，提前完工後可提早先通車，這約10公里長的捷運就可以提前通車，約6、7年就可以先行。

負責主持兩場公聽會的捷運局主任秘書連昭榮說，地主表達希望機廠開發後能維持基本的對外道路交通，以及因當地地勢有高低，應做公水土保持。兩場公廳會都很順利，接下來進入協議價購程序。

蘇瑞文說，該案依據土地徵收條例規定今年2月15日已在龍泉里活動中心舉辦第一場公聽會，此次公聽會是進一步說明「台中捷運藍線龍井機廠用地取得」的事業計畫，並就社會、經濟、文化、生態永續等面向，評估其公益性、必要性、適當性與合理性。

他說，捷運藍線沿台灣大道興建與設站，全長24.78公里，全線共設20座車站，高架車站8座，地下車站12座，並設置一座五級維修功能的龍井機廠。路線起自臨港路(台17線)，經過台鐵海線，並在通過正英路站後的台灣大道六段大肚山麓轉為地下段，續行至台中車站與新建國市場周邊。未來，捷運藍線將與鐵路高架化、捷運綠線(烏日文心北屯線)串聯，構築台中核心軌道路網，提升公共運輸使用率，紓解台灣大道交通壅塞，並改善空氣品質。

捷運局說，龍井機廠為捷運藍線的核心維修基地，具備全功能五級維修能力，主要負責電聯車與機電設備的停放、維修及物料儲存，機廠內將設置駐車區、洗車區、檢修區及大修區，並配備各類維修設備、軌道養護工具與特種車輛，以確保捷運系統的穩定運行與安全。