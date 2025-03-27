奧萬大清明連假兒童免費入園 鼓勵全家戶外休閒

中央社／ 南投縣27日電

南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區有豐富的動植物生態、瀑布美景，還有大片草原可讓孩童盡情奔跑，為鼓勵家長陪伴孩子至戶外休閒，兒童節與清明連假12歲以下兒童免費入園。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，所轄奧萬大國家森林遊樂區4月3日至6日優待12歲以下兒童免費入園，家長半票，鼓勵家長陪伴孩童從事優質戶外休閒，園區除有領角鴞、台灣藍鵲、繡眼畫眉大型竹構裝置藝術，還有機會遇到「本尊」出沒。

南投分署長李政賢表示，奧萬大四季各具風采，有豐富動植物生態，附近親愛村、萬豐村與法治村有泰雅族、賽德克族、布農族多元原民文化；正值春天繽紛季節，目前杜鵑花綻放，繽紛花葉點綴藍天，美不勝收，還有大片青青草原可讓小朋友盡情奔跑。

林業及自然保育署表示，兒童節與清明節連假，12歲以下兒童可免費遊玩內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、太平山共13處國家森林遊樂區，還能免費搭烏來台車、太平山蹦蹦車，歡迎走入森林。

南投縣 奧萬大 森林遊樂區

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