馬英九條款？超齡仍想泳渡日月潭 南投縣府擬專案開放申請挨批

日月潭泳渡設有75歲參加年齡上限，前總統馬英九今年滿75歲仍想游全程，積極爭取放寬年齡限制；經縣府與承辦單位討論，擬開放採專案申請，挨批是「馬英九條款」；南投縣府表示，相關申請條件待研議，符合都能申請，並非僅限馬1人。

日月潭泳渡是國內指標性體育活動，前總統馬英九也是泳渡愛好者，去年9月更11度挑戰成功，而他今年7月13日滿75歲，超過泳渡年齡上限，依規定無法報名；但他仍想游，去年不僅致電南投縣長許淑華，也在臉書發文爭取放寬年齡。

由於，日月潭萬人泳渡是大型體育活動，縣府教育處與承辦單位埔里四季早泳會近期著手籌辦規畫，初步規畫活動同樣將於9月登場，但因馬英九屆時已超過75歲，明顯不符合報名條件，按規定將無法參加，但他執意想游，讓眾人頗為燒腦。

據了解，承辦單位昨在縣議員林芳伃、黃世芳等陪同下到縣府拜會許淑華，席間談及，若為了馬英九一人而破例，一旦開方便之門，恐引起特權爭議，造成不必要的紛爭，讓體育活動失焦，更憂心安全問題，但討論後仍規畫採專案申請開放。

經初步研擬該專案申請條件，將泳渡參加年齡放寬至79歲，但規定75至79歲報名，須檢附醫師簽署的體檢證明，並有2名救生員全程陪同泳渡；對此，不少游泳同好痛批，過去超齡就是被打回票，換成權貴就開放，根本是「馬英九條款」。