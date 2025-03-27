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學生醫師搶救退休校長手指！農作不慎削指 埋指養指妙手回春

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
退休魏校長（右)感謝學生醫師陳志鎧（左 )的回春妙手讓他的妙手回春。圖／彰基提供
退休魏校長（右)感謝學生醫師陳志鎧（左 )的回春妙手讓他的妙手回春。圖／彰基提供

彰基醫學中心骨科部醫師陳志鎧近日成功為手指截斷患者施行「埋指養指」手術，幫助其手指再生，治療過程中也發現患者竟是他國中時威嚴的校長魏清山，魏校長笑說，沒想到這次會落入學生手中，但可說是「學生醫師的回春妙手，讓他的妙手回春。」

退休校長魏清山日前在農作時，中指指腹被器具削掉，傷口深達骨頭，而到彰基醫學中心急診，骨科部醫師陳志鎧評估其傷勢嚴重，需進行手術修復。

陳志鎧表示，此類手指截斷傷勢通常可考慮3種處理方式，「直接截短指骨」復原期較短，兩周內可拆線，適合需快速恢復工作者；「顯微再植手術」能最大程度恢復手指外觀與部分功能，但復原時間較長；「局部皮瓣重建（埋指養指）」利用鄰近組織進行修復，例如相鄰手指、掌腹皮瓣，甚至可將手指埋入腹部皮下提供血流，使其存活後再分離移植。

魏校長選擇要進行埋指養指手術，陳志鎧運用「局部皮瓣重建」技術，先將手指埋入掌腹提供血流，再於21天後進行移植，最終成功保住魏校長的中指。

陳志鎧在治療過程中其實就認出魏清山是他就讀彰化國中（現彰藝中學）時的校長，他笑說，因為那時校長很兇、很嚴格，私底下同學都開玩笑叫校長「謀穿衫」，由於手術時是局部麻醉，他還當場和魏清山相認，魏清山也幽默說「你就是陳志鎧喔，一直聽說學校很多主任老師都來給你看，沒想到我的手指也落入你的手中，不能趁機報仇喔。」，而手術室裡另二名護理師也曾在魏清山任教的學校就學，也來相認校長。

陳志鎧說，當年彰化國中因位於八卦山，地理位置偏遠，一度面臨被改制為護理之家，但魏校長堅持辦學，鼓勵學生努力向上，時常勉勵學生「沒有狀元學校，只有狀元學生，學校與老師的價值，是因學生而存在的」，在他認真辦學下，該屆畢業生中出了許多醫師。

事隔多年，學生救了魏校長手指，魏清山也開心稱讚學生醫生真是妙手回春。

原埋指養指處僅留下些微痕跡，且透過復健順利恢復手部功能。圖／彰基提供
原埋指養指處僅留下些微痕跡，且透過復健順利恢復手部功能。圖／彰基提供
魏校長削傷左手中指指腹傷口深達骨頭（上)，骨科醫師陳志鎧採局部皮瓣重建方式將指頭植入手掌組織肥厚處埋指養指（下)。圖／彰基提供
魏校長削傷左手中指指腹傷口深達骨頭（上)，骨科醫師陳志鎧採局部皮瓣重建方式將指頭植入手掌組織肥厚處埋指養指（下)。圖／彰基提供
搶救校長手指的陳志鎧醫師和護理師還獻花慶祝校長康復，並拿出畢業紀念冊讓校長簽名留念。圖／彰基提供
搶救校長手指的陳志鎧醫師和護理師還獻花慶祝校長康復，並拿出畢業紀念冊讓校長簽名留念。圖／彰基提供

手術 醫學中心 醫師

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