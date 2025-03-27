學生醫師搶救退休校長手指！農作不慎削指 埋指養指妙手回春

彰基醫學中心骨科部醫師陳志鎧近日成功為手指截斷患者施行「埋指養指」手術，幫助其手指再生，治療過程中也發現患者竟是他國中時威嚴的校長魏清山，魏校長笑說，沒想到這次會落入學生手中，但可說是「學生醫師的回春妙手，讓他的妙手回春。」

退休校長魏清山日前在農作時，中指指腹被器具削掉，傷口深達骨頭，而到彰基醫學中心急診，骨科部醫師陳志鎧評估其傷勢嚴重，需進行手術修復。

陳志鎧表示，此類手指截斷傷勢通常可考慮3種處理方式，「直接截短指骨」復原期較短，兩周內可拆線，適合需快速恢復工作者；「顯微再植手術」能最大程度恢復手指外觀與部分功能，但復原時間較長；「局部皮瓣重建（埋指養指）」利用鄰近組織進行修復，例如相鄰手指、掌腹皮瓣，甚至可將手指埋入腹部皮下提供血流，使其存活後再分離移植。

魏校長選擇要進行埋指養指手術，陳志鎧運用「局部皮瓣重建」技術，先將手指埋入掌腹提供血流，再於21天後進行移植，最終成功保住魏校長的中指。

陳志鎧在治療過程中其實就認出魏清山是他就讀彰化國中（現彰藝中學）時的校長，他笑說，因為那時校長很兇、很嚴格，私底下同學都開玩笑叫校長「謀穿衫」，由於手術時是局部麻醉，他還當場和魏清山相認，魏清山也幽默說「你就是陳志鎧喔，一直聽說學校很多主任老師都來給你看，沒想到我的手指也落入你的手中，不能趁機報仇喔。」，而手術室裡另二名護理師也曾在魏清山任教的學校就學，也來相認校長。

陳志鎧說，當年彰化國中因位於八卦山，地理位置偏遠，一度面臨被改制為護理之家，但魏校長堅持辦學，鼓勵學生努力向上，時常勉勵學生「沒有狀元學校，只有狀元學生，學校與老師的價值，是因學生而存在的」，在他認真辦學下，該屆畢業生中出了許多醫師。