拜會民進黨台中市黨部 何欣純：台中要向前走

中央社／ 台中27日電

民進黨布局2026年縣市長選舉，7月全代會將確定相關規則。黨籍立委何欣純昨天拜會台中市黨部並表示，台中一定要向前走，城市發展安全、穩健、進步的動力，是她要努力的目標。

民進黨7月將召開全代會，預計通過相關提名條例，以確定相關規則。何欣純辦公室今天發布新聞稿表示，民進黨台中市黨部26日晚間召開執行委員及評議委員聯席會議，何欣純會前拜訪台中黨部主委許木桂及請益黨職執評委幹部。

新聞稿指出，何欣純會中表示，她利用這個機會和大家互動交流，台中一定要向前走。台中作為全台人口第二多的都市，非常重要且關鍵，近年發生一連串事件，台中給人一個不安全不安心的城市印象，如何讓市民安心，台中城市發展有安全、穩健、進步的動力，是她要努力的目標。

何欣純說，從之前國會擴權到毀憲亂政，現在又亂修選罷法及亂砍總預算，「我們為台灣為下一代必須要盡我們所能的去維護民主自由制度及國家安全。」

何欣純提到，在立法院她常和「老大哥」立委蔡其昌，就台中相關建設發展議題討論，同時也把握和府、院當面溝通機會，向總統賴清德和行政院長卓榮泰，表達要為台中爭取更多建設資源的決心。

許木桂表示，所有黨公職與基層幹部必須齊心努力，讓人民感受到執政黨對這座城市的熱情、支持及承諾，必須大步前進。面對2026年市長等三合一選舉，市黨部將全力配合中央決策，凝聚力量、攜手邁向勝利。

何欣純 民進黨

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