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無塵抗菌鞋獲台積電認證 專業製鞋廠宏積跨足觀光業

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華參觀噗樂館觀光工廠，對環保健康休閒鞋製造過程很感興趣。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華參觀噗樂館觀光工廠，對環保健康休閒鞋製造過程很感興趣。圖／南投縣政府提供

南投縣宏積公司研發高端科技廠無塵抗菌電子安全鞋，成為台積電等科技大廠供應商，更擴大投入環保健康休閒鞋，今天在南投縣名間鄉成立「噗樂館」觀光工廠，專業和多元的創新研發能力，讓南投縣長許淑華興趣十足，更盼望噗樂館成為南投縣觀光新景點。

宏積公司84年設立於南投市南崗工業區，「噗樂館」位在名間鄉新街村，是宏積二廠也是觀光工廠，並從製造業跨足觀光業。今天開幕儀式，縣長許淑華、前縣長林明溱、立委游顥、名間鄉長陳翰立和產業界人士都到場慶賀，並由總經理張彩𬉾導覽一到三樓展售、體驗區及生產線。

許淑華說，宏積公司總經理張彩𬉾是傑出女企業家，帶領宏積將製鞋業技術轉型，研發出無塵室必備的抗靜電安全鞋，連台積電也是宏積的重要客戶。第二廠「噗樂館」是再次轉型升級，設計健康、環保、耐用、防滑的一體成型休閒鞋，朝更生活化發展，希望宏積繼續擴大觀光工廠投資，創造南投觀光亮點。

張彩𬉾說，宏積在88年以前代工知名運動鞋的ＰＵ鞋底及一體成型鞋，89年開始研發高端晶圓科技廠需要的無塵抗菌電子安全鞋，通過台積電等大廠的嚴格測試，成為海內外晶圓廠的電子安全鞋供應商。

宏積公司累積30多年製鞋經驗，希望好產品能讓更多消費者分享，再成立富樂爾公司代理行銷優點多元的一體成型休閒鞋，展現雄厚的製鞋研發能力，希望消費者都能穿到舒適的好鞋，為工作、生活和休閒增添更多助力。

南投縣長許淑華參觀噗樂館觀光工廠，對環保健康休閒鞋製造過程很感興趣。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華參觀噗樂館觀光工廠，對環保健康休閒鞋製造過程很感興趣。圖／南投縣政府提供
宏積公司投入鞋業製造30多年，今天在名間鄉成立噗樂館觀光工廠，為南投觀光創造特色。圖／南投縣政府提供
宏積公司投入鞋業製造30多年，今天在名間鄉成立噗樂館觀光工廠，為南投觀光創造特色。圖／南投縣政府提供

觀光工廠 許淑華

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